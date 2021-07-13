Исследователи выяснили, как начинаются романтические отношения

Канадские исследователи провели опрос и узнали, как часто платонические отношения превращаются в любовь. Они поняли, что две трети романтических взаимоотношений трансформируются из дружбы.

Эксперты замечают, что многие исследования, которые относятся к теме любовных взаимоотношений, сосредотачиваются на «искре», которая возникает между людьми, а 8% работ делают фокус на дружбе. Дану Энтони Стинсон, автор исследования, сообщает, что эксперты стали хорошо понимать, как незнакомые люди привлекают друг друга и встречаются, но многие отношения начинаются совсем не так.

Ученые проводили опрос более 1900 студентов университетов и взрослых людей. 68% добровольцев рассказали, что их романтические отношения зарождались с дружбы. На ответы не оказывали влияние возраст, пол, образование и национальность. Среди людей сообщества ЛГБТ показатель составил 85% – пары сперва были просто друзьями. Работу опубликовали в издании Social Psychological and Personality Science.

Специалисты сообщили, что до того, как стать парой, студенты дружили год или два. Во время знакомства партнер их не привлекал и отношения не планировались. Ученые заявляют, что средняя продолжительность дружбы подтвердила значение участников: сначала их чувства романтическими не были. Также отметили, что добровольцы хотят развивать взаимоотношения с уже знакомыми людьми. Такой способ считается наиболее популярным, чем онлайн-знакомства или случайные встречи.

Авторы работы полагают, что граница между романтикой и дружбой довольно размыта и стоит переоценить гипотезу о том, чем определяется хорошая дружба или хорошие отношения. Ученые надеются, что люди станут пересматривать понятия дружбы и любви.

Источник: riafan.ru