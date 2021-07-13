Вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года будет решать только Москва

По словам эксперта, ни Ангела Меркель, ни другие западные политики не вправе решать, продлится ли транзит российского газа через Незалежную после 2024 года. Как отметил специалист, в данном случае последнее слово все равно останется за Москвой.

“Это вопрос коммерческих приоритетов компании “Газпром”, которая является коммерческим поставщиком газа на европейский рынок”, – заявил Константин Симонов. Он добавил, что предприятию все время напоминают, что оно находится в условиях жесточайшей конкуренции с другими поставщиками. Несмотря на все сложности, “Газпром” готов к поставкам, однако снизить их стоимость – законное желание компании.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности отметил, что именно поэтому Россия занялась строительством “Северного потока – 2”, который должен сократить расстояние до немецкого рынка на 1900 километров. “А нам говорят: “Ой, а Украина?” А причем тут Украина?” – цитирует Константина Симонова издание “ПолитНавигатор” со ссылкой на радиостанцию “Говорит Москва”.

Эксперт также подчеркнул, что в сложившейся ситуации особенно комично смотрятся попытки украинских политиков стребовать с России компенсацию за прекращение транзита. “У нас коммерческие отношения. Они зафиксированы до конца 2024 года”, – напомнил директор Фонда.