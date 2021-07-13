 

Вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года будет решать только Москва

13.07.2021, 22:44, Разное
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По словам эксперта, ни Ангела Меркель, ни другие западные политики не вправе решать, продлится ли транзит российского газа через Незалежную после 2024 года. Как отметил специалист, в данном случае последнее слово все равно останется за Москвой.

“Это вопрос коммерческих приоритетов компании “Газпром”, которая является коммерческим поставщиком газа на европейский рынок”, – заявил Константин Симонов. Он добавил, что предприятию все время напоминают, что оно находится в условиях жесточайшей конкуренции с другими поставщиками. Несмотря на все сложности, “Газпром” готов к поставкам, однако снизить их стоимость – законное желание компании.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности отметил, что именно поэтому Россия занялась строительством “Северного потока – 2”, который должен сократить расстояние до немецкого рынка на 1900 километров. “А нам говорят: “Ой, а Украина?” А причем тут Украина?” – цитирует Константина Симонова издание “ПолитНавигатор” со ссылкой на радиостанцию “Говорит Москва”.

Эксперт также подчеркнул, что в сложившейся ситуации особенно комично смотрятся попытки украинских политиков стребовать с России компенсацию за прекращение транзита. “У нас коммерческие отношения. Они зафиксированы до конца 2024 года”, – напомнил директор Фонда.



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