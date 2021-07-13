Мнение: О трёх главных опасениях привившихся от ковида

Конспирологи посрамлены: вакцины от ковида, ни Спутник, ни Пфайзер, ни Модерна, ни какая-либо ещё людей не убивает, не зомбирует и не превращает в рептилоидов. Привитые остаются людьми. И ничто человеческое им не чуждо. В том числе и страхи.

Но чего бояться вакцинированным? И тем более, чего им опасаться не вакцинированных, если те непременно умрут от ковида, а самые умные останутся и получат Землю?

Этот вопрос встречается настолько часто, что уже пора на него ответить честно.

Но сначала три маленьких замечания.

Первое. Мы живём в мире не детерминированном, а вероятностном. Даже то, что вроде бы предопределено законами физики, очень условно сбывается при переносе на мир людей. Скажем, фраза: 8 июля восход Солнца на широте Москвы начнётся в 03:56 мск – верна. А вот фраза: 8 июля около 4 утра Вася Пупкин увидит, как над Москвой восходит Солнце – носит исключительно вероятностный характер. Ибо ещё неизвестно, доживёт ли Вася в добром здравии до этой минуты (но можно надеяться, что доживёт).

Второе. Мы живём в мире, который постоянно меняется. В частности, это означает, что прежние знания стремительно устаревают даже в точных науках, появившихся задолго до нашей эры. Вспомните хотя бы, как ещё во времена юности наших бабушек теория относительности Эйнштейна потеснила 200-летнюю механику Ньютона. Что уж говорить про вирусологию, которая как наука существует чуть более 100 лет, а в более-менее современном виде – около полувека. Поэтому заявления типа «вирусологам уже давно известно, что…» с головой выдают безграмотного и тупого невежду, какими бы регалиями он ни прикрывался.

Третье. Мы живём в мире больших чисел. Из которых, в частности, понятно, что примерно 8,5 тыс. смертей после прививки – такой цифрой оперируют антипрививочники – на 1,9 млрд чел., вакцинированных хотя бы одной дозой, это всего несколько шансов на миллион. Но почти 4 млн умерших от ковида на 184,5 млн инфицированных – это примерно 2,5 шанса из ста. Переходить МКАД в час пик прямо по асфальту – и то безопаснее. То есть, выбор в пользу вакцинации рационален, противоположный откровенно глуп, как бы ни «доказывали» антиваксеры обратное. Кстати, и рациональных, основанных на статистике доказательств у них нет. А есть либо слухи, либо подтасовки.

Так вот, о страхах…

Первый. В отличие от вечно передёргивающих антиваксеров, привившиеся чётко понимают: ни одна вакцина не даёт 100% защиты от инфекции. К примеру, эффективность вакцин от гриппа составляет от 40 до 60% в смысле уменьшения вероятности заболеть. В то же время они на 90-95% защищают от наиболее тяжёлого течения. В случае с CoVID-19 лабораторная эффективность составляет 95-98%, реальная – 80-90% в зависимости от вакцины и штамма SARS-CoV-2. При этом максимальный иммунитет достигается на 42-й день после первой инъекции. И ещё: хотя сейчас говорят о теоретической возможности передачи CoVID-19 от вакцинированного к невакцинированному, возможность аналогичной передачи от вакцинированного к такому же вакцинированному не рассматривается даже теоретически из-за ничтожной вероятности – менее 1 на 1 млрд.

Исходя из этого, где для вакцинированного ниже вероятность не заразиться – в обществе, где 60%, а лучше 80% обладают антителами или где есть только естественный иммунитет и 5% переболевших?

Второй. Как известно, SARS-CoV-2 постоянно мутирует. На сегодняшний день учёные выявили у него более 12 тыс. мутаций. Не все из них опасны, но уже минимум пять стали новыми штаммами, один заразнее другого. И, увы, пока не подтверждается утешительная для человека гипотеза, что каждая новая мутация будет более контагиозной, но менее летальной. Точнее, первое – подтверждается, второе – нет: летальность вируса только растёт. Хуже того, каждый новый штамм всё ловчее обходит иммунитет, хоть вакцинный, хоть естественный.

Исходя из этого, где простора и возможностей для мутаций у вируса больше – в обществе, где 60% населения иммунны (и 90% из них уничтожат вирус внутри себя быстро и незаметно) или там, где 90-95% людей почти стерильны в плане антител, нейтрализующих вирус?

Третий. В настоящее время вакцинация от CoVID-19 не показана детям и подросткам. Якобы, для них риски тяжёлого течения меньше. Но мы видим, как новые штаммы SARS-CoV-2 молодеют. Если исходный, уханьский, был опасен для тех, кому за 60-65, то уже южноафриканский и британский начали угрожать людям 45+, а свежий индийский снизил порог риска до 25+ (возможно, ещё ниже). Где гарантия, что если эту заразу не остановить быстро, не возникнут новые штаммы, обходящие врождённый иммунитет уже у самого младшего поколения?

И опять же, исходя из этого, при каких условиях вероятность появления такой мутации выше – там, где сформирована иммунная прослойка населения, замедляющая и осложняющая циркуляцию #коронавирус­а, или там, где он гуляет вольготно, свободно переходя от взрослых к детям и обратно?

Какие будут рациональные, с опорой на #цифры, аргументы contra?

—