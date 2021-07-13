Ножом по линии

Житель Тамбовской области пожаловался Путину на мусорный полигон и оказался в реанимации. Репортаж «Новой».

30 июня Владимир Путин общался со страной в формате прямой линии. Для жителей РФ возможность рассказать президенту о своих бедах в прямом эфире все чаще становится единственным способом добиться справедливости. Активист Роман Герасимов от лица местных жителей должен был рассказать Путину о строительстве мусорного полигона в непосредственной близости от нескольких сел в Тамбовской области. Вопрос об этом был уже согласован телевизионщиками, которые готовили прямую линию. Однако в день эфира в селе, где живет Герасимов, отключился интернет, а на следующий день на него напали трое неизвестных. Активист получил ножевые ранения и был прооперирован в больнице, возбуждено уголовное дело.

Спецкор «Новой» побывала на месте событий, чтобы узнать, что местные жители думают обо всем этом: о нападении на активиста, мусорном полигоне, прямой линии и своем будущем.

«Ну что, у нас первый раз, что ли?»

В ста километрах от Тамбова стоит село Березовка. На въезде в него встречают заброшенные дома без крыш. Через доски в полу они насквозь проросли алой рябиной. Рядом из рощи крапивы выглядывает козырек таксофона.

— Вам не страшно жить здесь после того, что произошло? — спрашиваю у Лены, уставшей застенчивой женщины в фиолетовом платье. Поначалу она недоверчиво смотрит на нас, заметив рядом с домом чужих людей.

У ее дома нет забора, Лена облокачивается о входную дверь. В ногах на пороге сидит маленькая Улька. Развлекает щенка-дворняжку ложкой для обуви.

— Ну что, у нас первый раз, что ли? — восклицает Лена. — Недавно вот рядом с нами отец дочь учил, что нужно нормальный образ жизни вести, а жениху ее, наверное, не понравилось, и пырнул он ножом отца. Мне сарай жгли. Все — алчность. Вот я, думаете, почему живу в зарослях? Тут видите, что творится, поэтому не обкашиваем.

Четыре года назад у Лены в селе убили дочь. В картофельном поле. Девушка была на девятом месяце беременности.

— Они поехали купаться с мужем, долго их не было, говорю: поехали за ними. — Лена торопливо пересказывает, смотря в другую от нас сторону. — Семенную картошку хотели, наверное, чуток подкопать. А кто-то, наверное, увидал, что они туда зашли, ну и… Застрелили. Десять дней в реанимации отлежала и умерла. Осталось со мной шесть ее детей. В августе будет четыре года. Ребенка в животе спасли, вот ей тоже будет четыре года.

Елена с внучкой Ульяной. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Лена кивает на Ульяну: «Она меня: «мама-мама». Ну, я для нее мама». Улька послушно сидит, теребя зеленые лосины. Пес уморился — уснул.

День, когда напали на соседа Романа — как все в селе считают, за обращение к президенту, — Лена хорошо помнит. Говорит, готовила в сенцах детям завтрак, решила позвонить Маше, жене Романа, узнать, тут ли она. У их семьи здесь дача, поэтому часто в будние дни они уезжают в город.

— Звоню Машке, а она не поднимает. Сосед пришел, говорит: Ромку порезали. Тут сейчас такие версии идут… Я даже слушать про него плохое не хочу. Я-то его знаю с хорошей стороны, я к нему обращалась, он меня в магазин возил. Но хорошие люди никому не нравятся. Такие люди, которые делают добро, никому не нравятся, — со злости Лена бьет кулаком по дверному косяку.

«Только бы выжить»

…До прямой линии с Владимиром Путиным остается три дня. Жители соседних друг с другом сел — Березовка, Челнаво-Покровское, Дегтянка — записывают обращение к президенту: просят не допустить строительства главного областного мусорного полигона на поле, примыкающем к населенным пунктам. «Мы хотим жить в экологически чистой местности, хотим, чтобы развивалось сельское хозяйство и туризм, но, к сожалению, рядом с огромной свалкой это невозможно», — несколько десятков человек выступают напротив деревянного креста.

Редакторы прямой линии одобрили заявку, сказали, что обращение их заинтересовало, правда, неизвестно, покажут ли в эфире, но шанс есть. В это время в Березовке у дома предпринимателя Романа Герасимова, который собирал подписи против строительства полигона, ходят неизвестные ему люди. А другие люди фотографируют окна его квартиры в Тамбове, караулят на лестничной площадке у лифта. Об этом Роману расскажут соседи.

В день прямой линии в селе отключается мобильный интернет — жители не могут записать новое видео уже для эфира. Роман решает ехать в Тамбов, но шина в колесе машины разорвана, кто-то ночью рассек ее ножом.

Утро следующего дня. В полседьмого утра Роман собирается на работу, выгоняет машину за забор на дорогу. Открывает дверь, чтобы выйти закрыть ворота — на него набрасываются трое мужчин. В капюшонах, один из них — в медицинской маске. Колотят руками. Тянут на землю с водительского сидения. Роман крепко держится за руль и отбивается ногами. А потом кто-то из нападавших достает нож и наносит удары.

— Когда порезали колесо и даже в первые секунды нападения, я думал: сейчас изобьют, предупредят, — вспоминает Герасимов. Пока в больнице карантин, он может говорить лишь по телефону. — Но когда я увидел у себя кровь на ноге, понял, что у этого человека в руке нож, и он смотрит на меня звериными глазами, готовыми реально убить. У меня в голове все перевернулось. Только бы выжить. Крики были только с моей стороны, я звал на помощь. Выбежал сын, попытался схватить одного из нападавших — сыну брызнули в глаза баллончиком. Он побежал за супругой, и тут они испугались, что слишком много народу.

Роман Герасимов записывает видео из больницы. Взято из группы ВКонтакте «Сосновка — не помойка!»

Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Лежа на траве, Герасимов дождался скорую. Его успешно прооперировали. Сейчас он просит не называть больницу и место, где именно живет его семья, — боится, что могут снова прийти. Несмотря на то, что в МВД отчитались о задержании нападавших.

Строительством мусорного полигона, против которого выступают жители, занимается региональный оператор «Тамбовская сетевая компания» (ТСК).

— Триста тысяч тонн отходов в год, то есть фактически они хотят туда везти мусор со всей области, — рассказывает Роман. — Почему со всей области повезут мусор именно к нам, в самое неподходящее место? Они толком ничего объяснить не могут. Жители делают вывод, что они хотят завозить отходы с других субъектов. У нас здесь недалеко проходит трасса Москва — Волгоград, до Москвы — 430 километров по хорошей дороге, соответственно, а почему бы из Москвы не привезти мусор? Железная дорога в 10 километрах.

Мусорные контейнеры с надписью ТСК. Березовка. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Когда собственник участка пробурил там скважину, мы приехали, делали простецкие замеры: опускали рулетку вниз и видели — до грунтовых вод там нет даже трех метров, — продолжает Роман. — Есть правила, которые гласят, что строить полигон нельзя, если грунтовые воды стоят меньше чем на пять метров вглубь. Мы задаем вопрос: ребят, как вы собирались здесь строить полигон, если все это попадет в нашу реку, в наши скважины, в наши колодцы?

В тамбовских СМИ произошедшее с Романом сначала назвали «пьяной дракой». А затем — «конфликтом бизнеса», а значит — «инсценировкой». Все потому, что Герасимов — совладелец четырех мусорных полигонов в Тамбовской области.

В селе тоже есть разговоры, что нападение могло быть подставным. Или не подставным, но произошедшим из-за работы Герасимова. Но большинство отказывается в это верить. Даже если допускают «интерес мусорного бизнеса», уверены, что Роман борется за них и против свалки конкретно в этом месте, а это сейчас для местных главное.

«Забьют нас, как Романа»

— Вот до лампочки, кем он там числится и кто он, — заключает Нина Васильевна, она спешно ходит, опираясь на самодельную палку для ходьбы. — Не обращайте внимания, я хромая, но живая… У Романа, может, свои цели, а у нас — свои. Но у нас нет больше никого, кто может возглавить протест против свалки.

Нина Васильевна. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Нина Васильевна ласково гладит белых козочек, их у нее больше десяти, а кур не меньше сорока. По специальности она агроном: «Нельзя здесь строить полигон. Я разбираюсь в этом, знаю, как грунтовые воды тут близко… Это я такой закалки, я ползаю, но все равно скот держу, мне сказали: ты умирать будешь — все равно будешь держать, я говорю — да, вот буду». Тонкие пальцы женщины — в черной земле.

По политическим взглядам Нина Васильевна — коммунист. И в обращение к президенту не верила, но, говорит, по закону было положено к нему обратиться:

— Местные все поджали хвост. Против свалки не выступают. Роман, говорят, чужой. Я с 1980 года живу здесь и тоже — «чужой». Двух сыновей родила, сорок лет здесь живу, но у меня нет тут никого, никакой родни. Я тоже «чужой».

На машине с работы приезжает Надя, соседка Нины Васильевны из дома напротив. Она участвовала в записи обращения к президенту:

— Если все жители будут немножко поактивнее, то чего-то мы добьемся. По крайней мере, будет у нас здесь почище. Потому что любой нормальный человек скажет, что свалка должна быть подальше от населенных пунктов. Полигона не должно быть на сельхозугодьях. Мы же какую только продукцию ни растим…

Надежда. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Надя зовет всех, кто выступает против, высказаться и сфотографироваться. Расстраивается, что не все соглашаются: «У нас здесь все против полигона. Просто, конечно, сейчас начинают бояться. Роман все же занимает какое-то положение, и такое случилось… Остальные испугаются, скажут: да нас тут точно прирежут».

«Да ну а что я сделала? Забьют нас придут, как этого Романа?» — кричит соседка Нади, отдыхая в теньке на раскладном стульчике на крыльце.

Жители рассказывают, как сами оставляли в продуктовых магазинах листы, чтобы люди подписывались против полигона. А глава сельсовета Александр Федорович Краснослободцев, по их словам, потом бегал и эти бумаги с подписями изымал: «Продавцам кричал: я на вас протокол составлю!». Главный аргумент тех, кто продвигает идею строительства полигона, — новые рабочие места. Люди отвечают, что «взамен на экологию» они им не нужны и «вообще они такие не нужны».

Михаил, мужик на соседнем крыльце, поддерживает: «Народ уже стал поумнее, ему говорят: Нина Васильевна, у тебя завтра тут лампочка в переулке будет висеть и до Таньки будет асфальт, если «за» проголосуешь. Ан нет вам!»

Место планируемого строительства будущего мусорного полигона. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

С другого конца переулка с мусорными мешками медленно бредет пожилой мужчина. «Васильич, давай иди сюда!» — кричит ему Нина Васильевна.

Он, хорошенько замахнувшись, закидывает в бак мусор. Бак — с логотипом той самой компании ТСК.

— Ну а нам-то чего сейчас бояться? Нас, что, через одного резать будут? Роман все же — заинтересованное лицо, — рассуждает Васильич. — Понятно, что мне бы дали пять тысяч, сказали бы «давай за свалку, без нее вы не проживете» — я бы, может, тоже пошел проголосовал, а за десять вообще бы агитировать пошел. Но моя позиция такая: мне уже 67-й год, а здоровья все меньше и меньше. Думаешь: сколько Бог отвел — может, месяц, может, год или два? Любого здравомыслящего человека спроси: а ты за помойку? Ответит, наверное: да, конечно, а то тут кислорода много, я же так хочу подышать отходами.

Владимир «Васильич» Васильевич. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Я — под властью»

Рассуждения о том, что против свалки якобы выступают лишь неместные, мы слышим от председателя сельсовета Александра Федоровича. Он вальяжно выходит из дома в шортах и без рубашки. Председатель приветлив, присаживается на низкий заборчик у клумбы, потом слышит вопросы про полигон, тут же перестает улыбаться и утыкается взглядом в землю.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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