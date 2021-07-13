В США объявят о дополнительных шагах противодействия кибератакам

Администрация Соединенных Штатов собирается объявить о дополнительных шагах, направленных на противодействие кибератакам с использованием вирусов-вымогателей, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Позднее на текущей неделе мы намерены объявить о новых шагах в отношении программ-вымогателей, а на следующей неделе сообщим о дальнейших мерах, которые мы принимаем для повышения нашей устойчивости в киберпространстве здесь, в Соединенных Штатах», – сказал Салливан, чье выступление транслировалось в YouTube-аккаунте Комиссии нацбезопасности по искусственному интеллекту США, передает РИА «Новости».

Ранее Майк Помпео заявил, что президент РФ «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона.

На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.