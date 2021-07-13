 

Мнение: Тик Ток против вакцинации по-русски

13.07.2021, 22:04, Разное
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“Кузнец Иван Высочанский” – интересный персонаж. Сниматься перемазанным и в каске – это, видимо, у него такая фишка. Типа сразу видно, что рабочий человек, а не прилизанный мажор или хипстер из московской пельменной.

Но вот он на Тик Токе записал видео против принудительной вакцинации – и сразу стал дико популярным. На Тик Токе у этого видео – 5 млн. просмотров.

Давай, Ваня! Жги!!

Занятно тут то, что Путину (который, естественно, нынешнюю принудиловку и затеял) тычут в морду его же лукавую позицию – “дам, не дам, дам, но не вам” и далее по кругу. И очень кстати в ролике пришлась к слову и “пенсионная реформа”, которая все ж, как ни крути, стала прямым и самым крупным выборным обманом Путина за все время его правления. Все-таки избраться под флагом “сохранения стабильности”, а СРАЗУ после избрания объявить “реформу”, изымающую из кармана каждого россиянина полтора-два миллиона – это цинизм был, безусловно, феноменальный.

В связи с этим я впервые подумал: а не означает ли нынешняя принудиловка по всем фронтам, что Пути-Пут все-таки решил не избираться более, и именно ПОЭТОМУ он так отвязался после встречи с Байденом? А то ведь как-то слишком много хамства и цинизма – даже для нынешней киселеобразной РФ.

Источник: Размышления вольного социолога



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