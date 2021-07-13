Зеленский впервые поговорил с Си Цзиньпином. Поблагодарил за поставки вакцин и договорился о безвизе

Собеседники говорили о двустороннем сотрудничестве. Зеленский и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 10-й годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдный настрой на его развитие и углубление, сообщили в Офисе президента.

Кроме того, Зеленский поблагодарил председателя КНР за поставку вакцин против коронавирусной инфекции в Украину и сказал, что “эти вакцины спасли жизнь многим украинцам”.

Также обсуждались вопросы, касающиеся экспорта украинской продукции в Китай, инвестиций Китая в инфраструктурные проекты в Украине.

“Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов”, – сказал Зеленский, отметив, что товарооборот между двумя странами растет второй год подряд.

Зеленский выразил надежду, что Украина может стать “мостиком в Европу” для китайского бизнеса, говорится в релизе.

Также президент Украины и председатель Китая договорились заключить соглашение о безвизе между двумя странами и обменялись приглашениями совершить визиты в удобное время.

“Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины”, – добавили авторы релиза.

Контекст:

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью китайским СМИ в начале июля высказывал мнение, что принципы партии монобольшинства в Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу.

Украина, по словам Арахамии, надеется перенять “положительный опыт Китая в области экономического развития”, поскольку Китай является для Украины “примером и стратегическим партнером в модернизации страны”.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко 12 июля сказал, что Украина может перенять у Китая опыт “партийной меритократии”, менеджмента и построения стратегий.

Заявления появились на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве “видна верхушка верхушки айсберга” и что “история еще не отыграна”.

30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Киев не разглашал информацию о соглашении шесть дней. Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после отзыва Киевом подписи под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян.

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году, у власти находится с 1949 года. С 2012 года партию возглавляет Си Цзиньпин (с 2013 года он является председателем Китайской Народной Республики).

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал “торговым партнером Украины №1”. “Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом… Но при этом бизнес цветет ярким цветом”, – цитировал его “Укринформ”.

Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но “нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности”. В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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