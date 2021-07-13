 

Увольнение Авакова было общим решением министра и президента – СМИ

13.07.2021, 22:00, Новости дня
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“Увольнение Авакова – это общее решение министра и президента. Президент считает, что пришло время и есть достойная замена”, – сказал один из собеседников издания.

Он уточнил, что речь идет о главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепе от “Слуги народа” Денисе Монастырском.

“Бабель” напомнил, что в 2019 году Аваков говорил, комментируя очередную информацию о его увольнении, что “у этого президента” его заявление об отставке “будет всегда на столе”.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции “Слуга народа”. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. В Раде он не рассматривался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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