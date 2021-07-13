Боевики из артиллерии обстреляли село в Донецкой области, повреждены дома – штаб ООС

“В промежутке времени с 7.40 до 8.25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские дома и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой”, – говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, никто из гражданских жителей не пострадал.

“Оккупанты сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения. При этом наемники прикрываются очередным кремлевским нарративом о “защите русских людей” и якобы “ведением огня в ответ”, что подтверждает непосредственную связь действий оккупантов с их московскими кураторами и служит очередным доказательством планового характера провокаций пророссийских преступников”, – заявили в штабе ООС.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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