В МВД Грузии заявили, что избитый на акции ЛГБТ оператор умер от передозировки наркотиков, это вызвало новую волну протестов

В соответствии с заключением химической экспертизы, образцы, взятые из тела оператора, содержали морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетинморфин.

По промежуточным данным экспертизы, причиной смерти могла быть передозировка этими средствами.

По данным ведомства, Лашкарава накануне смерти приобрел психотропные препараты и одноразовые шприцы в аптеке на улице Бахтриони. В МВД также утверждают, что Лашкарава в тот день покупал и употреблял наркотики вместе с другом, после чего ему дважды становилось плохо.

Министерство опубликовало в Facebook видео с камер наблюдения, которые были использованы следствием.

Брифинг МВД повлек за собой новую волну протестов оппозиции, пишет “Интерфакс”. Заявление Челидзе транслировалось на большой монитор на проходящей перед зданием парламента акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции встретили это сообщение свистом и негодующими выкриками. Они обвинили МВД в клевете.

Часть участников акции переместилась к офису правящей партии “Грузинская мечта” и начали бросать в направлении здания баллончики с красной краской и яйца, двенадцать человек были задержаны полицией, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на МВД Грузии.

Контекст:

5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.

По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения предъявлены 16 лицам. Грузинские правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.

Оператор телеканала “Пирвели” Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит во время беспорядков в Тбилиси. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

В МВД Грузии сообщили, что по делу о насилии в отношении Лашкаравы были задержаны пять человек.

13 июля Лашкараву похоронили. Операторы различных СМИ устроили возле его дома коридор из камер с опущенными объективами, сообщило “Эхо Кавказа”.

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