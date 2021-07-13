Эволюция позволила собакам лучше понимать намерения людей

Эволюция собак рядом с человеком помогла им лучше понимать намерения людей. Даже без явных подсказок со стороны хозяина, пёс способен определить настроение и увидеть призыв к действию.

Исследователи из Научного центра дикой природы в Миннесоте провели эксперимент, в котором приняли участие 44 щенка собак и 37 молодых волков. У всех животных возраст варьировался от 5 до 18 недель. Группу хищных животных помести в среду с постоянным присутствием человека. Люди кормили их, играли с ними, а также щенки волков спали со своими опекунами. В это время собак напротив, отстранили от любого контакта с человеком и предоставили исключительно матерям заботиться о потомстве.

Когда же обе группы достаточно подросли, эксперты перешли к тестированию. Всех щенков помещали в вольер с человеком, который жестом или просто взглядом указывал на спрятанное лакомство. Учёные удивились, так как 17 щенков быстро находили желанное вознаграждение и легко считывали намерения человека. В то же время только один волк справился с заданием. В ходе эксперимента также проверялась реакция на незнакомого человека. Как и в прошлый раз, домашние животные без труда подходили к человеку и собирались у его ног. Потомство диких хищников же остро реагировало на появление незнакомца и все волки старались избежать встречи с ним.

Подобный эксперимент доказывает, что 14 тыс. лет общения собаки и человека не прошли бесследно. У животных, прошедших этап одомашнивания, сложилась совершенно другое восприятие, и они способны быстро приспосабливаться к окружающей среде. В частности, для более лучшего социального взаимодействия с хозяевами.

Источник: www.popmech.ru