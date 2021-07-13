 

Эволюция позволила собакам лучше понимать намерения людей

13.07.2021, 21:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эволюция собак рядом с человеком помогла им лучше понимать намерения людей. Даже без явных подсказок со стороны хозяина, пёс способен определить настроение и увидеть призыв к действию.
Исследователи из Научного центра дикой природы в Миннесоте провели эксперимент, в котором приняли участие 44 щенка собак и 37 молодых волков. У всех животных возраст варьировался от 5 до 18 недель. Группу хищных животных помести в среду с постоянным присутствием человека. Люди кормили их, играли с ними, а также щенки волков спали со своими опекунами. В это время собак напротив, отстранили от любого контакта с человеком и предоставили исключительно матерям заботиться о потомстве.

Когда же обе группы достаточно подросли, эксперты перешли к тестированию. Всех щенков помещали в вольер с человеком, который жестом или просто взглядом указывал на спрятанное лакомство. Учёные удивились, так как 17 щенков быстро находили желанное вознаграждение и легко считывали намерения человека. В то же время только один волк справился с заданием. В ходе эксперимента также проверялась реакция на незнакомого человека. Как и в прошлый раз, домашние животные без труда подходили к человеку и собирались у его ног. Потомство диких хищников же остро реагировало на появление незнакомца и все волки старались избежать встречи с ним.

Подобный эксперимент доказывает, что 14 тыс. лет общения собаки и человека не прошли бесследно. У животных, прошедших этап одомашнивания, сложилась совершенно другое восприятие, и они способны быстро приспосабливаться к окружающей среде. В частности, для более лучшего социального взаимодействия с хозяевами.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.05 / Мнение: Цифровые хакасы

04.12 / Мнение: Новый коридор

18.08 / «Трачу минимум миллион рублей в месяц»: Анна Калашникова рассказала о своих расходах

03.06 / Археологи обнаружили на раскопках в Нубии самую большую средневековую церковь

11.06 / Школьников, сдающих ЕГЭ по истории, заставили написать опровержение обзоров BadComedian

22.10 / Из окна Следственного комитета в Москве выпал мужчина

02.10 / Ученые рассказали, почему пить кофе до завтрака опасно

09.09 / Третьяковскую галерею раскритиковали за провокационную картину

26.11 / В Мытищах двое человек умерли из-за обычного обогревателя

02.03 / Ведущий Сергей Дружко озвучит инопланетянина в фильме «Скайлайн-3»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика