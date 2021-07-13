 

Ученые разработали безболезненный тест для диабетиков

13.07.2021, 21:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследователи из Австралии создали новый способ измерения уровня сахара в крови, который не будет болезненным. Специалисты придумали полоски, которые способны замерить показатель через слюну.
Уровень сахара в крови люди с диабетом замеряют глюкометром. Процедура несколько болезненна, так как осуществляется прокол пальца для снятия показаний. Сейчас исследователи университета Ньюкасла в Австралии трудятся над выпуском новой системы исследования уровня сахара. Они придумали неинвазивный и безболезненный способ – тестовые полоски, на которые следует наносить слюну. Больной сможет увидеть свои результаты. Если новинка будет распространена массово, то люди не станут постоянно колоть пальцы каждый день. Они смогут поместить полоску на язык и через несколько минут узнать результат теста в приложении на смартфоне.

План финансирует австралийское правительство и планирует основать изготовление полосок, если клинические исследования покажут их результативность. Уже в этом году начнется строительная работа, а к 2023 году производственная линия выйдет на полную силу.

Источник: echo.msk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Врач Лидия Осей-Боатенг назвала два неявных симптома COVID-19

27.12 / Мнение: Бывший британский посол о продолжении войны против Сирии

19.02 / В Санкт-Петербурге врачи предложили бить током переболевших COVID-19

26.07 / Мнение: Хабаровск – ты ….л!

14.08 / В Свердловской области произошло землетрясение

26.06 / “Кто дал вам право?!”: Захарова осадила министра обороны Германии

08.05 / Диетолог рассказала о самых полезных добавках для борьбы со старением

06.05 / Анастасия Макеева призналась, что жених по характеру похож на ее умершего брата

18.08 / Аналитики о Белоруссии

10.03 / В Москве открыли уникалный музей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика