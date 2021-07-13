Ученые разработали безболезненный тест для диабетиков

Исследователи из Австралии создали новый способ измерения уровня сахара в крови, который не будет болезненным. Специалисты придумали полоски, которые способны замерить показатель через слюну.

Уровень сахара в крови люди с диабетом замеряют глюкометром. Процедура несколько болезненна, так как осуществляется прокол пальца для снятия показаний. Сейчас исследователи университета Ньюкасла в Австралии трудятся над выпуском новой системы исследования уровня сахара. Они придумали неинвазивный и безболезненный способ – тестовые полоски, на которые следует наносить слюну. Больной сможет увидеть свои результаты. Если новинка будет распространена массово, то люди не станут постоянно колоть пальцы каждый день. Они смогут поместить полоску на язык и через несколько минут узнать результат теста в приложении на смартфоне.

План финансирует австралийское правительство и планирует основать изготовление полосок, если клинические исследования покажут их результативность. Уже в этом году начнется строительная работа, а к 2023 году производственная линия выйдет на полную силу.

Источник: echo.msk.ru