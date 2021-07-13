 

Украинская рэперша Alyona Alyona пообещала больше не работать с российскими артистами

13.07.2021, 21:56, Разное
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Украинская рэперша Alyona Alyona заявила о прекращении сотрудничества с российскими артистами. Причиной такого решения стала критика исполнительницы со стороны националистических сил.
Украинская рэперша Alyona Alyona за короткое время сумела добиться значительных успехов в музыке. Она стала обладателем многочисленных наград как в самой Украине, так и за рубежом. В 2019 году девушка из села Киевской области завоевала главную международную премию Anchor award и периодически записывает совместные треки с иностранными артистами. Есть в ее списке коллабораций и российские звезды, от которых, по признанию Alyona Alyona, поступает десятки предложений. Так, в одном из клипов певицы главную роль сыграл Александр Гудков, а недавно она записала песню с группой «Каста». Именно эта композиция и вызвала наибольший ажиотаж в ее родной стране.

Как оказалось, совместное творчество с одной из родоначальниц российской рэп-культуры не понравилось различным организациям и активистам патриотического и националистического толка. Они обвинили «Касту» в выступлениях в 2015 году в Крыму, Alyona Alyona же, по мнению критиков, не должна была соглашаться на подобные инициативы. Девушку открыто обвиняли в предательстве, из-за чего ей пришлось даже пообещать в дальнейшем отказываться от любой работы с представителями России.

При этом украинская звезда отметила, что является поклонницей «Касты» уже многие годы. Также она отметила поддержку рэперами из Ростова-на-Дону оппозиционных сил в России. По мнению артистки, на это решаются сейчас не многие. Тем не менее, чтобы у ее хейтеров больше не было повода для негатива, Alyona Alyona пообещала более внимательно подходить к выбору партнёров для совместных проектов. Стоит отметить, что, кроме нее, в записи песни «Врун» участвовал также ещё один украинский артист Иван Дорн. Однако наибольшее количество негодования посыпалось именно на Alyona Alyona.

Источник: ukraina.ru



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