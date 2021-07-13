 

Умер бывший муж Пугачевой – подробности

13.07.2021, 21:50, Разное
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Последние дни он провел в больнице. Еще в начале июля режиссера госпитализировали в одну из столичных клиник с ковидом. По сообщениям, поражение легких было серьезным – больше 50%.

Вероятно, трагедии можно было бы избежать, однако поначалу Александр Стефанович лечился дома. Когда 76-летнего режиссера доставили в больницу, врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Увы, болезнь оказалась сильнее.

Александр Стефанович – кинодраматург, журналист и фотохудожник. С Аллой Пугачевой он прожил с 1977 по 1981 год. Не так давно бывшая домработница Примадонны высказалась по поводу этого союза. По словам Людмилы Дородновой, брак со Стефановичем стал для певицы роковой ошибкой.

Экс-домработница отметила, что второй супруг просто использовал Аллу Пугачеву в своих целях, пока та его содержала. Мужчина хвастался якобы заработанной им квартирой, а также заявлял, что именно благодаря нему Примадонна стала звездой.

Напомним, на прошлой неделе от последствий коронавирусной инфекции скончался режиссер Владимир Меньшов. Также на данный момент в больнице в тяжелом состоянии находятся еще несколько звезд. С ковидом борется певица МакSим, а также актер и музыкант Петр Мамонов.



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