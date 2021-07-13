Мнение: Письмо: “Затягивает игра”

Пока даже хорошие комментаторы путают правку локуса и ужесточение штурманства. Им кажется, что они берут на себя ответственность за свое, а сами залезают на чужую территорию, вылезают из границ.

Вот здесь комментатор написал шаги по правке локуса, все – штурманство. Здесь есть и стремление продавить подругу вместо уступок и компромисса, и стремление жестко подавлять свою спонтанность вместо баланса между хочу и надо, и стремление жестко управлять своим здоровьем вместо бережного отношения. Все это баг Штурман и даже корона Победителя.

Править локус контроля было бы легко, если бы все видели, где их границы, не душили бы свою спонтанность, не давили бы на чужую. В реальности большинство людей границы не видят и локус контроля им поправить некуда.

Поэтому мы будем исследовать этот вопрос в письмах.

Пока рапаньи письма будем исследовать, где локус контроля на километр от границ и это заметно даже тем, кто не понимает, что такое локус.

lulea_ru

Здравствуйте уважаемая Эволюция,

огромное Вам спасибо за блог и за рубрику.

Мне 50 лет, у меня есть хорошая семья и взрослая дочь из первого брака. С ее отцом мы развелись в 1998 году и в 2005 перехали в Германию. Дочь ежедневно общается по Скайпу со своей бабушкой – мамой отца. Отец живет с мамой и – по словам дочери – тоже иногда появляется на экране. Так что можно наверное сказать, что они общаются. Я никогда не пыталась повлиять на их отношения. Знаю только, что дочь была обижена его равнодушием и долго не могла простить. Сейчас вроде бы смягчилась, и если я спрашиваю: “как дела у папы?”, она отвечает: “хорошо, он помогает бабушке, ходит в магазин”. Больше я ничего про первого мужа не знаю.

Настоящим отцом, который воспитывал дочь с 10-летнего возраста, является мной муж. Он ее удочерил и реально занимался ее воспитанием. Они лучшие друзья и дочь выросла, благодаря ему, очень умной, ответственной и самостоятельной женщиной. Ей сейчас 26 лет, и когда я на нее смотрю, мне кажется что она рыбачка. У нее никогда не было проблем с противоположным полом, постоянно вокруг нее крутились мальчики, а она была в отношениях. Ее жених очень ее любит и давно уже сделал предложение. Но дочь хочет играть свадьбу только “после короны”. С работодателями у нее тоже все хорошо: ее ценят и не хотят отпускать, а она находит более интересные для нее предложения.

(У автора помимо Штурмана, векторная Ученица. Она все письмо будет благодарить меня за свои глупости, думая, что научилась в блоге многому. На самом деле она совсем ничего не поняла и ей не хватает скромности об этом догадаться. Где у Ученицы локус, опишите. Только не пишите глупое: “у учителя”)

Не смотря на мой возраст, мне есть чему у нее поучиться. Потому что я до 45 лет жила рапаном, страдала от этого, и только благодаря блогу, поняла, в какое болото я себя загнала. Очень хочется выбраться, кое что даже получается. Семья, работа, имидж, здоровье, экономика, учеба и дружба – это мои опоры. Я работаю в ИТ во Франкфурте-на-Майне и зарабтываю хорошо. Постоянно учу что-то новое, регулярно бегаю и слежу за питанием, организовываю всякие встречи: семейные и с друзьями. Я легко схожусь с людьми, никогда не сидела без работы, не страдала от скуки или одиночества. В свободное время люблю придумывать и шить себе наряды. С мужем у нас одинаковая ОЗ, мы редко ссоримся и с удовольствием делаем что-нибудь вместе. И все бы хорошо, если бы не секс…

(Все наоборот у автора, как всегда у Учениц. До 45 лет у нее было все нормально, она даже вышла замуж за нормального мужчину. Пока на первом месте стояла забота о дочери, об экономике, она держалась на ногах, локус был почти на месте)

История моя началась 5 лет назад. До этого я была очень счастлива с мужем и молила судьбу только об одном: “Дай нам Бог пожалуйста здоровья и не надо ничего менять. Мы сами все устроим как надо, только не отбирай то, что есть”. Тут надо наверное заметить, что наши с мужем отношения завязались через интернет. Это было романтичное время: он приезжал к нам в город или мы встречались в Санкт-Петербурге и один раз я ездила к нему в Германию. Поженились мы через год после знакомства. Я считала, что мне очень повезло с ним, лучшего мужа и отца своей дочери я даже представить себе не могла. Но вот в плане секса я особой страсти к нему не испытывала, и на тот момент мне казалось это неважным. Казалось, что любви и нежности достаточно…

(В обращении к Богу виден Штурман автора. Бог с одной стороны ее слуга, а с другой стороны слуга глупый, который может попытаться услужить ей там, где не надо, и отнять что-то нужное. Где тут локус?)

Так у нас и сейчас: есть любовь, нежность, взаимня забота друг о друге, но мало страсти с моей стороны. Муж говорит, что хотел бы побольше, и я стараюсь сделать так, чтоб ему было хорошо… Но вот сама хочу другого мужчину. Вот об этом другом и речь.

Его зовут А., он на 2 года моложе меня и у него есть семья и двое детей. 5 лет назад я устроилась на новую работу, коллектив был мужской, и с А. мы часто пересекались по работе. А. – харизматик, и он тут же начал мне улыбаться, заглядывать в глаза, заходить в кабинет, попадаться мне постоянно на пути… Ну то есть не делал ничего особенного в моем направлении, но моя фантазия дописала сценарий про хищный торт в лучших рапаньих традициях и вырастила фигуру А. до галлюцинаций.

Это реально страшно, когда я сейчас вспоминаю то время: монстр в поле чувствуется чуть ли не физически, как опухоль какая-то. Хорошо, что у меня хватило здравого смысла понимать ненормальность ситуации. Я перешерстила интернет в поисках помощи. Так я нашла Ваш блог, решения всех моих загадок и свет в конце тонелля. Огромное Вам спасибо. Я не знаю, что со мной случилось бы, если бы не Ваш блог.

(В этом абзаце баг Ученица много раз выносит автора за ее границы, поэтому она и пишет чушь, и совсем не видит, что было в реальности. Опишите то и другое)

В голове немного прояснилось, и я начала более-менее реально смотреть на ситуацию. Фигура А. хоть и уменьшилась до ее реальных размеров, но оказалось, что реальный А. все-таки не совсем ко мне равнодушен. У него краснела шея и был хриплый голос, когда он со мной общался. Я не знаю, как рассказать, но было видно, что он меня хочет. И конечно же он видел, что я его тоже хочу, но он не делал никаких шагов. Но один раз – это был такой послепраздничный день, когда многие взяли отгул или отпуск – было пусто на этаже. Был какой-то рабочий момент, он взял мою мышь и стал делать что-то на моем экране. Когда его рука коснулась моей груди, я просто не стала отодвигаться. У него покраснела шея и охрип голос, а у меня вообще все было в тумане и совершенно пустая голова… Одна коллега зашла в кабинет, и он встал и вышел, и начал писать мне в чат. Это было 3,5 года назад… я удалила давно тот чат, но попробую вспомнить по памяти. Все диалоги переведены с немецкого, но я пытаюсь вспоминать и переводить без собственных интерпретаций.

А: ты ни на один милиметр не отодвинулась, когда я тебя задел. Почему?

Я: потому что я хотела, что бы ты касался моей груди.

А: ты хочешь свести меня с ума. чего ты добиваешься?

Я: что бы мы с тобой ушли в укромное место и ты меня раздел. Я хочу чувствовать твои руки. Только я не знаю, где здесь есть укромное место.

А: а если я тебе скажу, что я знаю такое место?

Я: тогда мы сейчас туда пойдем.

И мы пошли. Это был единственный раз, когда мы были с ним. Я бы хотела больше, но он нет. И вообще все осложнилось с того раза. Я старалсь быть “как Оля” и вести себя так, как будто бы ничего не случилось. Хорошо или плохо я себя вела, я не знаю. Наверное плохо и с рапаньей грацией. Но более элегантного выхода из той ситуации я не смогла придумать. Я общалась с ним как раньше, пару раз мы вместе сходили на обед и пофлиртовали – как раньше. Но все это было натужно, и с его стороны это была инициатива из вежливости. Я же больше вообще ничего не инициировала, только на следующий день после встречи написала ему письмо, где призналась в любви и пообещала, что от меня не будет никаких проблем в его семейной жизни.

Скоро он уволился и очень быстро ушел – в течение недели. У него были неиспользованные отгулы и отпуск, поэтому ему не пришлось отрабатывать положенные 3 месяца. Я думала с ума сойду. В тот понедельник я напугала его своими слезами и он выкинул меня из друзей. Вторник и среду я болела. Четверг был его последний день. Я вышла на работу, извинилась в чате за то, что напугала, и написала еще раз, что он не должен бояться, что с моей стороны будут какие-то для него проблемы. На прощанье я выщепцивала согласие общаться через социальную сеть и с тех пор больше его не видела в реале.

(Она “старалась быть как Оля”, а на самом деле долгое время гонялась за мужиком, преследовала его, потом заставила-таки его заняться сексом и после этого писала письма, рыдала, прессовала его, пока мужчина не уволился. Обратите внимание, что автор до сих пор никак не осознала свой паровоз. Ей кажется, что все происходило у них взаимно, и она даже сравнивает себя с самой жесткой и гордой хищницей, хотя более липкую жвачку придумать сложно. Откуда такая подмена, объясните)

Недели три после этого я усердно демонстрировала в сети свою развеселую жизнь и постила фотки со всяких тусовок. Ему я ничего не писала в течение этих недель, а когда написала, он не стал отвечать. Я написала еще несколько раз с интервалами в несколько дней или недель. Kак и обещала, я писала ему только в рабочее время, что бы его жена ничего не заметила. Писала без вопросов, старалась без щипцов, но не знаю… просто вспоминала встречу и как все было. Может и были там щипцы, а я их не заметила. Он не отвечал, и один раз я стала ругаться и попросила меня забанить. Он забанил сначала, но потом когда-то разбанил.

Забаненная , я больше года пыталась его забыть, читала блог. Но один раз… я не знаю как это описать, как удар какой-то… я просто взяла телефон и без долгих раздумий написала: “я не могу тебя забыть, давай встретимся”. Хотя это и не правда, я тогда почти год нормально жила и практически не думала о нем. Я думала, что он не ответит – как и раньше – но он ответил на следующий день. Вот тот наш диалог я, к сожалению, не могу точно вспомнить. Помню только, что он сказал, что не хотел мне писать, но все-таки написал. А вот что я ему ответила, я не помню. Но что-то такое, от чего разговор быстро перешел на сексуальную тему, и он сказал, что фантазирует обо мне.

Вскоре мы начали обмениваться фотографиями, а потом перешли к вирту. Переписка велась в рабочее время, вирт по утрам – я старалась, чтобы муж ничего не заметил. Мне было стыдно перед ним и стыдно сейчас, но я не знаю что делат‘. К счастью чтение блога принесло свои плоды: я не сливалась и несколько раз провоцировала конфликт и разрыв, как только чувствовала плюс А. После 2-4 месячных пауз я снова возобновляла общение и вскоре опять его прекращала.

(Ей кажется, что это была рыбалка, а не слив под плинтус. Мужчина одинок и изредка вспоминал безумно влюбленную в него женщину и предлагал ей вирт. Но она ему настолько сильно не нравилась, что он ни разу не согласился на встречу в реале)

Сценарий был примерно одинаковый: в переписке мы обычно сочиняли какие-либо эротические истории с нашим участием. По его историям было всегда видно, когда ему надоедало, и я тогда писала, что мне мало вирта и я хочу его видеть. Он всегда обещал встретиться „завтра“, а я делала вид, что верю…. Но я знаю, что его возбуждают фантазии, а не реальная встреча. Никаких встреч он не хотел, и я использовала его “обман” для разрыва отношений. Через несколько недель или месяцев я возобновляла общение каким-либо вопросом на сексуальную тему. Так повторялось раз 5 кажется…

Последний раз – в прошлом мае – я поняла, что всё, я не хочу больше, мне это общение ничего не дает и я хочу его прекратить, и прекратила. Всё было хорошо, я не думала о нем. Я действительно всё для себя окончательно решила и закончила эту историю. Он пинговал, я не реагировала. Он до сих продолжает пытаться завязать со мной эротический диалог. Но не это моя проблема, а то что меня начинает затягивать эта игра.

(Она думает, что “харизматик” с ней играет, а не она щипцует онегина)

Я поняла, что я все-так же влюблена в А, ничего не могу с этим поделать и надо с этим как-то жить. Но раз уж он “сам пришел (с)”, то мне очень хочется сделать так, чтобы он тоже в меня влюбился. Прямо азарт такой… И еще одна странная вещь происходит. Дело в том, что я чувствую, когда он объявится. Неделями я живу спокойно и о нем не думаю, но в один прекрасный момент вдруг вижу его во сне и начинаю о нем думать. Больше ничего не делаю, не „ищею“ совсем – это табу, спасибо Вам, Эволюция – в профиль к нему не заглядываю. Мы вообще с ним никогда не видимся, и нет никаких случайных пересечений. Но когда я без всяких причин начинаю о нем думать, он вскоре мне пишет. Так было уже несколько раз.

По началу он присылал мне какой-нибудь эротический вопрос. Я просто не отвечала, несколько дней о нем думала, потом все успокаивалось. Один раз – в январе – он написал: “Я позвоню тебе как только увижу, что ты онлайн”. Я испугалась, что он и правда позвонит, а у меня муж дома был, поэтому очень быстро ответила: “Пожалуйста не звони мне. Все закончено. Я тебя очень любила, и думаю о тебе всегда только хорошо. Но я больше ничего не хочу, все прошло”. Он не ответил, я как обычно подумала о нем пару дней, и все успокоилось.

В апреле я присоединилась к новой профессиональной соцсети и увидела там его профиль. Мне очень захотелось узнать, где он работает, и я заглянула к нему. Он тоже посмнотрел мой профиль, и два месяца мы не трогали друг друга, и я опять не думла о нем в эти месяцы.

В начале июня, после двух месяцев спокойствия, я вижу его во сне и начинаю думать. Потом увидела, что он заглянул в мой профиль и в каком-то порыве добавила его в контакты, но буквально через 10 минут передумала и отозвала запрос. Примерно через час он сам добавил меня в контакты, я подтвердила. Признаюсь, к этому моменту у меня уже появился тот самый азарт, о котором я написала выше. Получился такой диалог:

А: спасибо

Я: пожалуйста

** на следующий день **

А: почему ты добавила меня в контакты и отозвала запрос?

Я: ты видел, что я добавила тебя в контакты?

Я: не знаю

Я: почему добавила

А: да, я видел, но у меня не было времени сразу подтвердить контакт.

А: что ты не знаешь: почему добавила или почему отозвала?

Я: оба не знаю.

** пауза примерно 5 минут ***

А: У меня тоже так часто бывает, что я пишу тебе что-то, а потом передумываю. Ты злишься из-за этого?

Я: конечно нет, это ведь по человечески.

А: мне кажется, что я тебя обидел и ты на меня злишься.

Я: я никогда на тебя не злюсь. Ты был сумасшедшей частью моей жизни, у меня никогда такого раньше не было. Я тебя очень любила и до сих пор позволяю себе время от времени помечтать о тебе. Но все прошло. Я больше ничего не хочу.

А: я тоже никогда на тебя не злюсь и часто мечтаю, как я… (тут эротическая сценка, как раньше).

** я не ответила. опять пауза минут 5 **

А: прежде чем попрощаться, можно задать тебе один вопрос?

Я: какой вопрос?

А: я часто гуляю с собакой в виноградниках в… Если бы ты пошла туда бегать и мы бы встретились, что бы ты сделала? (эта тема часто развивалась нами раньше во время вирта)

Я: нет А., таких вопросов мне задавать больше нельзя. Это все прошло, это теперь только воспоминание.

А: ну хорошо, тогда останемся при наших воспоминаниях.

(Единственная причина того, что она не может отлепиться – это ее уверенность, что с его стороны есть симпатия. Симпатия у мужчины к обезличенному вирту, он предпочел бы заниматься этим не с автором, видеть ее не хочет, даже вирта хочет очень редко и быстро “плюсует”, как она это называет, то есть испытывает отвращение. Все совсем плохо в плане обратной связи, фигура ее размазана и расплющена как прилипшая жвачка. Но ей видится тайная страсть и поэтому только она залипла в гештальте. Постарайтесь это увидеть в тысячный раз и понять, что иллюзия взаимности – единственная причина залипания в несчастной любви)

Несколько недель после этого все было опять тихо. Я почти не думала о нем, вернее очень мало… совсем не думать уже не получается. И в прошлый понедельник меня накрыло прямо: опять он приснился и мысли начали крутитьтся вокруг него настолько, что я даже в гуугле нашла его фото из старого журнала и посмотрела на него. Очень сильно тянуло к нему, я испугалась даже. Но он об этом не мог знать. Зато я знала, что скоро он появится опять. Так и случилось. Вчера он смотрел мой профиль, и сегодня он написал:

А: привет, как прошли выходные.

Я: хорошо. В пятницу был праздник на работе, в субботу вечеринка с содедями. Было весело. А ты как провел выходные?

А: в пятницу я ничего не делал. В субботу рыбачил на Рейне, один. В воскресенье с утра тоже был один и гулял по саду.

Я: летом хорошо. Всегда есть, чем заняться.

А: да, на Рейне где я рыбачу, очень хорошо. Там есть много укромных мест, где никого нет и можно спрятаться от всех.

Тема его рыбалки тоже использовалась для вирта, поэтому я не знала, что ответить. Никакого вирта я больше не хочу. Я вышла из сети и села писать Вам письмо. Он тоже ничего больше не написал.

Какой мой запрос? Ну наверное не слишком хитрый: как усидеть одной попой на трех стульях и при этом не кукукнуться? Возраст все-таки у меня такой, когда некоторые женщины-рапаны теряют связь с реальностью. А мне хочется и с головой не поссориться, и семью сохранить, и попробовать – в первый раз в жизни – не быть рапаном в любви и влюбить в себя мужчину, который уже 5 лет сводит меня с ума и чья любовная ОЗ выше моей. И не проиграть ему.

(Автор, вы давно кукукнулись. Это видно по вашему не слишком хитрому запросу)

Мой Король понимает, что это нехороший и непорядочный по отношению к моей семье путь и опасная для меня игра, но моя Королева не хочет об этом думать. Каждый раз я думаю, что А. больше мне не напишет – и хочу, и боюсь этого. И вот эта катавасия в голове очень напрягает. Не знаю, что делать.

(Ваш Король, автор, спит на коврике в подсобке и называть его Королем – сарказм)

Эволюция, помогите пожалуйста разобраться.

С уважением

Юлия