Мнение: Товарищи п…рги! В Германии победили они!

Мать, вашу – как это произошло? У нас были товарищи, да? Потом долго пришлось привыкать к дамам и господам. Сегодня, когда "святые 90-е" отступили – меня потрясают подобные новости. В Германии решили отказаться от дам и господ. Там теперь… дорогие друзья!

Немецкая авиакомпания Lufthansa впредь не будет приветствовать пассажиров словами «дамы и господа» и «леди и джентльмены», сообщает Bild. На предприятии хотят, чтобы общение с туристами протекало «гендерно-нейтрально». Теперь на борту самолёта к ним будут обращаться «дорогие гости», рассказывает немецкое издание.

Не знаю, как вам, а мне это дело напоминает тот старый прекрасный анекдот.

На приеме у гинеколога. Мадам, у меня для вас прекрасная новость!

Между прочим, мадемуазель….

Мадемуазель, у меня для ужасная новость!

Народ, я в шоке. Вот это вот – дорогие гости. Не гость, я тебе – обезьяна, черно…я!

Этот псевдодемократический дурдом мне нравится от души. Ведь это все равно не важно.

Какая разница, как назвать извращенца миллиардера?

Какая разница, как назвать маньяка убийцу?

Какая разница, как назвать наркомана, придурка или поехавшего кукухой религиозного фанатика?

Меня сейчас также прикалывают господа и дамы, как раньше товарищи. Это правда. И тут у меня для вас сюрприз.

Шутка, что в самолете появится бомж и будет вонять – не пройдет, вот их там не бывает. А быдло, которое нажрется и будет орать "Тагил" – оно везде встречается.

Но в России осталась культура. Да, не будем вспоминать про колхоз, что "дамы и господа" после посадки самолета за каким-то хреном лезут за сумками, хотя трап еще не подъехал или сам самолет не причалил к гейту. Или не будем говорить, что они все лезут вперед вначале – как-будто у них номеров на билетах нет.

Мы может и стали господами после товарищей, но не сошли с ума, чтобы стать "друзьями". Потому что это не для того, чтобы была демократия. А чтобы еще больше размыть права нормальных. Ведь, действительно, нормальных обижать можно – нельзя хеев и там по списку. Гостей, как раз Германии с Ближнего Востока, кто скоро станет там хозяевами.

Но я рад за Европу.

При любых раскладах "друзья" не пойдут снова на Восток. А пойдут получать под хвост.

Мне нравится.

Счастья вам.

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