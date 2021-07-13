 

Группа «Земляне» допустила воссоединение коллектива

13.07.2021, 21:18, Новости дня
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Владелец холдинга «Русская Медиагруппа» Владимир Киселев и композитор и гитарист Игорь Романов допустили воссоединение группы «Земляне», сообщили в РМГ.

«Киселев и Романов стояли у истоков легендарного музыкального коллектива «Земляне», недавно отпраздновавшего 40-летие и который на сегодняшний день выступает новым составом. На вопрос…, связана ли (их) встреча с тем, что в ближайшем будущем группа «Земляне» вновь исполнит свои самые громкие хиты старым составом, артисты уклончиво ответили, что не исключают и такого развития ситуации», – рассказали в пресс-службе, подводя итоги музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», где произошла встреча музыкантов, информирует РИА «Новости».

Группа «Земляне» была первым коллективом в советское время, которая добавила приставку «рок». По сравнению со своими современниками, «Земляне» отличались более тяжелой музыкой, энергичной подачей материала и экспрессивным поведением на сцене.

Группа возникла в 1987 году, когда два музыканта Андрей Большов и Владимир Киселев решают собрать новый ансамбль. Позже Владимир Киселев оставляет роль музыканта-ударника и переходит на административную деятельность группы. Самыми известными членами группы являются гитарист Игорь Романов, который играл в ансамбле до 1985 года, а также барабанщик Владимир Киселев, он играл до 1988 года.

Среди самых популярных песен группы: «Красный конь», «Птицы», «Океан». Визитной карточкой «Землян» является песня «Трава у дома». Общий тираж пластинок группы, выпущенных только фирмой «Мелодия», составил около 15 млн экземпляров.



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