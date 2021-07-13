 

Instagram запустил новую функцию проверки безопасности аккаунтов

13.07.2021, 21:18, Новости дня
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Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей, заявили в компании.

«Сегодня мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Уточняется, что с помощью новой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, могли подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи.

В компании также добавили, что Security Checkup является одним из способов обеспечения безопасности аккаунта. Instagram также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учетную запись.

Ранее компания Google запустила в РФ бета-версию специального инструмента для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts, сообщила пресс-служба компании. Сервис уже работает более чем в 20 странах мира.



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