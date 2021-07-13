 

В США назвали «Северный поток-2» угрозой для энергобезопасности Европы

13.07.2021, 21:18, Новости дня
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США считают, что газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«США считают «Северный поток 2» плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы РФ не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер (Ангела Меркель – прим. ВЗГЛЯД) будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю», – отметил Кент в интервью телеканалу «Украина 24», передает РИА «Новости».

На данный момент дипломат находится с визитом на Украине.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2».



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