Из первых уст: Иван Дорн о Каннском кинофестивале, Кирилле Серебренникове и фильме “Петровы в гриппе”

Вчера в Каннах высадился “русский десант” в лице съемочной группы нового фильма Кирилла Серебренникова “Петровы в гриппе”. Это одна из четырех русскозычных картин на нынешнем кинофестивале, которая, к тому же, вошла в основную конкурсную программу. Накануне актерский состав и продюсер картины, увы, без своего режиссера, вышли на красную ковровую дорожку в преддверии премьерного кинопоказа. А сегодня Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие актеры весь день общались с журналистами в формате фотоколла и пресс-конференции. Иван Дорн, сыгравший в фильме одну из главных ролей, пообщался с HELLO.RU и рассказал о своих впечатления от поездки на Лазурный берег.

Иван, это ваш дебют на Каннском кинофестивале, к тому же в прошлом году, по известным причинам, он не проводился. Как вам атмосфера?

На фестивале очень все… Пафосно и все так, знаете, эпично в хорошем понимании обоих этих слов. Все очень грандиозно и претенциозно, люди смотрят и ходят с такой выпрямленной грацией, но при этом позволяют себе снимать туфли и ходить босыми по бульварам в костюмах и платьях. Хотя каждый из них находит время на шутки и какое-то баловство, но все это пропущено через грацию и невероятное уважение друг к другу.

Удалось ли посмотреть фильм “Петровы в гриппе” до премьеры или вы смотрели картину со всеми вчера в кинотеатре? Как гости в зрительном зале встретили картину?

К счастью, удалось посмотреть до премьеры! Я специально летал к Кириллу (Серебренникову, режиссеру картины – прим. ред.) этой зимой, чтобы в узком кругу увидеть этот шедевр!.. Публика потрясающая – нас встретили аплодисментами и после просмотра была 10-минутная овация, это очень приятно.

Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов и Илья Стюарт

Стоять на сцене Каннского кинофестиваля и на сцене во время концерта. В чем для вас главные различия?

Отличие только лишь в том, что в киноиндустрии это два этапа искренних рукоплесканий с выкриками “браво”: до показа и после показа. Реже это бывает во время кино (хотя все зависит от фильма, конечно), а в концертных залах это затяжные крики, свисты, часто топот, и, конечно же, аплодисменты, но которые сами по себе звучат короче, распределяясь по всей концертной программе – разница есть, но искренность, если она есть, то она одинаково ощущается во всех случаях.

Как вам работалось с Кириллом Серебренниковым?

С Кириллом работалось как с профессионалом, который знает, чего он хочет от актеров и на что они способны под его руководством… Уровень проработки деталей в кадре, как визуальных, так и контекстных, просто зашкаливает! По моему глубокому убеждению его команда по сработанности и четкости не уступает топовым западным прокдакшенам.

Кирилл Серебренников и Иван Дорн

Вы в Каннах уже несколько дней… С кем-то из голливудских звезд уже удалось пообщаться?

Нет! К сожалению, программа настолько плотная, что сделать это ты просто не успеваешь. Зато успеваешь пообщаться с “большими” людьми из киноиндутрии, которые остаются за кадром. На самом деле они “рулят” всем этим карнавалом.

Как вы считаете, для чего сейчас нужны такие фестивали, если люди уже давно все смотрят на Netflix и даже премьеры проводят в онлайн-формате?

Для того, чтобы Netflix знал, что покупать себе на новый сезон!

Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн и Юлия Пересильд

В широкий прокат фильм “Петровы в гриппе” выйдет уже 9 сентября этого года.