Мнение: BLM против Англии



Тренер отправляет героя матча Саку в бой. Именно после его удара Англия проиграла

Занятно, конечно, что все три пенальти у сборной Англии (из-за чего она и пролетела мимо чемпионства) смазали… игроки-негры. В связи с этим, пишут, в Англии сейчас невиданный взлет самого оголтелого расизма среди болельщиков, несчастные британцы на все лады костерят своих негритосов и придумывают им всякие казни одна страшнее другой – дошло до того, что уже и принц Уильям вынужден выступить в прессе не только с осуждением, но и недвусмысленным призывом “карать лиц, допускающих неполиткорректные высказывания, по всей строгости закона”.

Вообще, конечно, нехорошо вышло. В Лондоне на свой родной стадион пришла “болеть” чуть ли не вся королевская семья, весь кабинет министров, все ждали “невиданного успеха родоначальников футбола” – и вот нате вам. Подвели именно негры – то есть участники сборной, которые явно не родоначальники, во всяком случае, не коренные.

Лично я с детства не любил ни сборную Англии (туповатая), ни сборную Италии (подловатая), поэтому на финал даже никак не мог сообразить, за кого же болеть: искренне хотелось, чтобы проиграли обе замечательные команды. В итоге все-таки усилием воли склонился и к Италии – и, как видим, не прогадал.

Хотя соглашусь с Аршавиным – матч был так себе, никакого эстетического удовольствия. Реально смешным вышло лишь финальное пробитие. Ну в самом деле: все белые забили, все черные нет. Похоже на заговор!

Но Англии поделом. Это ж они ввели в Европе идиотскую моду вставать перед каждым (!) матчем на колени в знак почтения перед BLM. А тех, кто отказывался принимать участие в дурацком ритуале, непонятно кем придуманным, подвергали остракизму и даже отчисляли из команд.

Ну вот теперь BLM их “отблагодарило”. Посмотрим, продолжат ли они даже после случившегося в финале свое придуривание… Хотя продолжат, конечно. Европейская цивилизация все больше становится похожа на муравьиную – без индивидуального начала.