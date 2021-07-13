 

В Киеве запретили сносить модернистский фасад павильона “Цветы Украины”. Нардеп сообщил об аресте здания

13.07.2021, 21:06, Новости дня
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“Сегодня инспектор МКИП (Министерства культуры и информационной политики. – “ГОРДОН”) отправился к зданию, чтобы сообщить застройщикам новости. Речь идет о предписании, запрещающем любые строительные работы. Вручить документ лично не удалось, но мы уже работаем над этим. Тем не менее любые дальнейшие действия являются незаконными, ведь разрешение МКИП на строительные работы у застройщика отсутствует”, – написал он.

Министр объяснил, что “проведение стройработ в пределах исторического ареала без соответствующих разрешений центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия невозможно”.

“Пока будет продолжаться рассмотрение всех спорных вопросов, патрульные полиции будут дежурить возле “Цветов Украины”. А МКИП будет держать ситуацию на контроле”, – пообещал Ткаченко.

Также сегодня народный депутат Украины от “Слуги народа” Дмитрий Гурин сообщил в Facebook, что суд арестовал здание, попавшее в скандал.

“Только что на здание “Цветы Украины” в качестве меры пресечения судом наложен арест, запрещающий любые действия со зданием – строительные работы, демонтаж и все остальное. Арест наложен по делу относительно самоуправства по вчерашнему заявлению одного из активистов”, – написал он.

https://www.facebook.com/mitya.gurin/posts/4695053913857673

По данным заместителя главы Киевской госгорадминистрации (КГГА) Владимира Прокопива, предпроектные предложения застройщика профильный департамент КГГА не согласовывал.

Контекст:

“Цветы Украины” – это учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983–1985 годах. В 1986-м проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений того года.

На его месте хотят построить коворкинг с ресторанами и спорткомплексом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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