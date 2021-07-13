 

Рада поддержала законопроект о е-резидентстве. В Минцифры говорят, что его реализация будет ежегодно приносить $1,5 млн в бюджет

13.07.2021, 21:06, Новости дня
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Его поддержали 286 парламентариев, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Е-резидентство – это статус, который позволяет иностранцам или лицам без гражданства, достигшим 18-летнего возраста, получать квалифицированные электронные доверительные услуги, электронные услуги и открывать банковские счета в Украине, говорится в пояснительной записке к проекту закона. 

В Украине создание института е-резидентства в рамках экспериментального проекта начали в июне 2020 года. Но понятия е-резидент, который ведет предпринимательскую деятельность в Украине, в законодательстве нет, уточняется в документе. 

“Проектом закона вводятся благоприятные условия для регистрации заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства, которые получили статус е-резидента, себя как физического лица – предпринимателя и ведения предпринимательской деятельности без необходимости пребывания в Украине. Е-резидент-предприниматель, в соответствии с проектом закона, платит налоги от своей предпринимательской деятельности в Украине”, – указано в пояснительной записке. 

Авторы законопроекта считают, что эта концепция интересна в первую очередь для представителей IT-отрасли развивающихся стран и государств с нестабильной политической ситуацией. 

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram рассказал, что правительство уже получило 1300 предварительных заявок на статус е-резидента из разных стран.

“Статус е-резидента позволит иностранным айтишникам открывать бизнес в Украине и платить налоги онлайн. Без физического присутствия в нашей стране. Для Украины это дополнительный инструмент для развития бизнеса и улучшения узнаваемости как мирового IT-бренда. Уже к концу 2022 года ожидаем 3000 е-резидентов в Украине. Проект ежегодно будет пополнять украинский госбюджет на $1,5 млн”, – написал он. 

Контекст:

Зарегистрировали в Раде этот проект закона 18 марта 2021 года.

В нем не указано, айтишникам из каких именно стран с нестабильной политической ситуацией может быть интересна инициатива, но после начала политического кризиса в Беларуси президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов – граждан Беларуси. 

Только в сентябре 2020 года в Украину из Беларуси уехало 3 тыс. белорусов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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