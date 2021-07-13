Арахамия считает, что Рада поддержит назначение Монастырского министром внутренних дел

“Я думаю, что за Монастырского будет больше 300 голосов, есть у меня такое ощущение”, – сказал Арахамия.

По его словам, заявление Арсена Авакова об отставке с поста министра внутренних дел уже зарегистрировано в Верховной Раде. 14 июля в парламенте пройдет заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором рассмотрят это заявление и представят свой вердикт Верховной Раде.

“В четверг [15 июля] первым вопросом это решение будет принято. Если оно будет принято, в тот же день в 12.00, в перерыве, мы собираем фракцию, решением фракции проголосуем за господина Монастырского, его выдвижение. Соберем все необходимые подписи и документы, отправим премьер-министру, он в тот же день, в четверг, подаст [представление о назначении] голове Верховной Рады, и тогда в пятницу, после часа вопросов к правительству, мы сможем голосовать за господина Монастырского”, – сказал Арахамия.

Нового главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности вместо Дениса Монастырского, по словам Арахамии, будут назначать уже осенью, после каникул. По поводу кандидатуры на эту должность во фракции “будет большая дискуссия”.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции “Слуга народа”. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. В Раде он не рассматривался.

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