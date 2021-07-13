Ученые выяснили, как долго длятся последствия после перенесенного COVID-19

Ученые из Калифорнии задались целью выяснить, как долго у человека, перенесшего COVID-19, могут длится негативные последствия. В среднем этот срок составляет от двух до трех месяцев.

Для проведения исследования специалисты из Scripps Research использовали «умные гаджеты здоровья». Они использовались для того, чтобы изучить взаимосвязь вирусных инфекции и носимых устройств. Полученная информация помогала не только предсказать течение коронавирусной инфекции, но и возможные последствия.

По словам ученых, среди 234 испытуемых результаты существенно разнились. Они объяснили это различным уровнем заражения COVID-19, а также дисфункцией вегетативной НС. Пациентам с подтвержденным диагнозом понадобилось больше времени, чтобы они могли вернуться к прежнему уровню активности и нормальному сну. Среди длительных последствий заражения специалисты выделили брадикардию, которая представляет собой замедление показателя частоты сокращений сердца. Кроме этого, у многих людей, переболевших коронавирусной инфекцией, часто были головные боли, усталость, потеря вкуса и обоняния, депрессивные состояния, затрудненное дыхание и боль в мышцах.

Источник: trends.rbc.ru