 

Ученые доказали эффективность музыки для восстановления речи после инсульта

13.07.2021, 21:02, Разное
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Учёные из Хельсинского университета в Финляндии доказали эффективность музыки для восстановления речи пациента после инсульта. Речь идёт о ежедневном прослушивании именно вокальных композиций.
В исследовании принимали участие 38 респондентов, перенёсших инсульт и имеющих трудности с произношением. Всем им на протяжении двух месяцев включали различные музыкальные произведения. Каждый день в течение часа они слушали инструментальные и вокальные композиции, а также время от времени аудиокниги. После всем респондентам сделали МРТ для проверки влияния музыки на мозг.

Оказалось, что вокальные композиции лучше всех справились со своей задачей. Они максимально эффективно восстанавливали структурные связи в левой лобной доле, отвечающей за пластичность языковых центров головного мозга. Как отметил один из авторов исследования Алекси Сихвонен, подобное существенно расширяет сферу применения музыки.

Несмотря на явное положительное влияние музыки на восстановление речи пациентов, учёные не могут объяснить причину такого улучшения. Нейронные механизмы в основе регенерации пока неизвестны, но уже сейчас авторы исследования рекомендуют медикам дополнить применяемые повсеместно методы реабилитации ежедневным прослушиванием вокальных треков.

Источник: www.ridus.ru



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