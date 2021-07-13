Регина Тодоренко рассказала, как стала богатой и знаменитой

Ведущая Регина Тодоренко раскрыла свой секрет успеха. Она пояснила фолловерам в Instagram, как удалость стать богатой и знаменитой.

Однажды для достижения успеха Регина Тодоренко преодолела свой страх. Звезда программы о путешествиях «Орел и решка» отметила, что девять лет назад рискнула многим, чтобы быть сейчас знаменитой. В социальной сети Instagram блогер обнародовала видео с Владом Топаловым и сыном, записанное на берегу моря. Несколько дней назад звездная чета улетела отдыхать.

В описании к публикации Тодоренко задала вопрос, почему многие люди не позволяют себе быть счастливыми. Пойти на данный шаг – выход из зоны комфорта, к тому же на человека ложится большая ответственность. Если бы много лет назад Тодоренко не решилась на риск, многие не знали бы ее имени сейчас.

Тогда будущая знаменитость набралась сил и решила окунуться в так называемую «бездну неизвестности». Она заявила, что там можно обнаружить почву, которая даст множество плодов, необходимых для счастья.

В комментариях фанаты согласились, что жизнь можно в корне поменять только таким путем. Некоторые признались, что успеха удалось достичь уже в зрелом возрасте. Только тогда они стали получать удовольствие от жизни.

Источник: www.instagram.com