 

Политолог ответил Зеленскому на критику статьи Путина: Говорит то, что хотят услышать хозяева

13.07.2021, 20:56, Разное
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Политолог, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал слова Владимира Зеленского. Он уверен, что критика президента Украины в адрес России направлена на то, чтобы “выслужиться” перед Западом. “Сегодня он говорит то, что хотят услышать его хозяева”, – уверен специалист. Эксперт считает, что впоследствии Владимир Зеленский будет стыдиться того, что сегодня говорит о России.

Франц Клинцевич подчеркнул, что опубликованная накануне статья Владимира Путина – впервые за долгое время написанная правда. В частности, политолог отметил слова президента о единстве русских, белорусов и украинцев. По его мнению, Владимир Зеленский, “разбирая по факту, подгоняя, подтасовывая”, пытается отстоять идентичность, чтобы быть удобным для своих хозяев.

Специалист считает, что виной всему Ленин, который разделил многонациональную страну на республики, заложив таким образом мину замедленного действия. Именно потому, уверен Клинцевич, русские люди, живущие у края границы, стали вдруг украинцами.

В беседе с Life политолог отметил, что вскоре Владимир Зеленский попытается все же наладить отношения с Россией. Помимо прочего, у Украины наблюдаются большие проблемы с вооружением, и Запад не спешит помогать Киеву.



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