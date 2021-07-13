 

В Левобережном началось благоустройство променада на набережной канала имени Москвы

13.07.2021, 20:56, Разное
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В последние годы набережные Москвы стали любимыми местами для прогулок и отдыха горожан. Такие территории нравятся и спортсменам, которые утром и вечером выходят на пробежки. В городе отремонтированы уже сотни километров набережных, но большая часть работ еще впереди. Заботиться о набережных столице активно помогают инвесторы.

Так, в районе Левобережный началось благоустройство участка набережной канала имени Москвы. Этот участок прилегает к крупному жилому комплексу
AQUATORIA. Набережная и современное общественное пространство вокруг будут доступны для всех.

Здесь будет променад протяженностью более 700 метров и амфитеатр для мероприятий. Уют пространству придадут деревья и кустарники: яблони, клены, ирга, сосна, можжевельник. Символом нового проекта станет плакучая ива.

На главной площади появится широкая лестница, ведущая к воде. Кроме того, здесь обустроят детские и спортивные площадки, велодорожки и прогулочную зону с лежаками и скамейками.

Работы проводит компания Wainbridge – девелопер жилого комплекса AQUATORIA. На благоустройство территории будет потрачено более 200 миллионов рублей.

“Площадь общественного городского пространства составит порядка семи тысяч квадратных метров”, – отметили в Wainbridge.

Стоит отметить, что в мае компания завершила ремонт участка набережной. Было проведено укрепление берега, установлены металлические профили, тяги, облицовочные плиты.

Строительство жилого комплекса AQUATORIA ведется в два этапа. Первая очередь на 647 квартир будет готова в конце 2021 года, а вторая на 204 квартиры – в третьем квартале 2023-го.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что в Левобережном районе построили одну из самых больших школ в Москве. Площадь четырехэтажного здания составляет 33,3 тысячи квадратных метров. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1900 учеников.

В школе есть спортивные и актовый залы, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет ИТ-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации.



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