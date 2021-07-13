Мнение: Письмо: “Старшая-подросток”

Сложней всего людям определить свои границы на общей территории.

Вот воспитание детей – такая территория. Оба родителя имеют равные права. И юридически, и с точки зрения поля. Мы о втором будем говорить. Даже если муж, как бывает часто, меньше занимается детьми, но обеспечивает быт материально, он имеет равные с женой права на участие в воспитании. Если муж совсем не вкладывается и детьми не занимается, он не имеет прав. И даже юридически его можно прав лишить. Но мы не об юридических правах сейчас. Мы о том, что если от человека предполагаются вложения, ему принадлежат и права. Поэтому когда жены думают, что будут только брать у мужей и командовать ими, а руководить воспитанием будут сами, они косячат на общей территории. Руководство надо делить и единственный способ сделать это, договориться мирно, идя на уступки.

Очень часто при совместном родительстве возникают конфликты и разногласия. И особенно это касается ребенка-подростка.

С подростком дело осложняется еще тем, что у него уже много личной территории, и руководство родителей осуществляется с его косвенного согласия. Если у подростка с родителями начинается война, те могут лишиться всех прав, подросток может объявить их своими врагами и сепарироваться от них психологически и даже физически, буквально возведя стену или даже уйдя жить в другое место, в общежитие учебного заведения или к бабушке-дедушке. То есть права родителей на территорию подростка хоть и есть, но только в ситуации мирных с ним отношений, хотя бы относительно мирных.

И эта территория, на которую родители имеют право, делится поровну между всеми родителями, принимающими участие в опеке. Если есть бабушка-дедушка или старшие сестры-братья, которые очень активно вкладываются в жизнь ребенка, им тоже должно доставаться право голоса. Как совету акционеров.

Чтобы всем не перессориться и не потерять доверие подростка, важно соблюдать известное правило. Устраивать между собой разборки на тему воспитания на его глазах нельзя. Это самым худшим образом повлияет и на ваши отношения между собой, и на подростка, и на ваши отношения с ним. Этим вы подрываете и авторитет второго родителя и свой собственный.

Вот это главное правило, но его всегда почти нарушают родители, так они косячут на территории своего партнера по воспитанию и сливают его и себя. И у подростка в результате этого часто начинается фрустрация семьи и даже депрессия, он теряет ориентиры, перестает уважать родителей, иногда начинает их даже презирать и ему становится противно, что такие люди пытаются им командовать. С этим связано большинство подростковых бунтов – родители теряют авторитет, подростку стыдно за них и он сопротивляется их власти.

Потом ситуация нередко выправляется, когда подросток отделяется, материально встает на ноги, перестает быть подростком и постепенно начинает относиться к родителям с нежностью, сам начинает их опекать. Но вот весь период, когда вы должны быть руководителями и воспитателями, а авторитет ваш равен нулю, могут быть войны.

Чтобы вернуть себе авторитет, жизненно необходимо прекратить междоусобицу, перестать воевать с другим родителем.

Даже если вы бывшие супруги, заключите мир, научитесь компромиссу и уважению друг к другу. Иначе у вас очень много шансов потерять родительский авторитет и утратить возможность помочь подростку. Он будет искать ориентиров не у вас, а там, куда его занесет.

kaly_na

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо вам за редкую возможность получить ценную информацию!

Нам с мужем по 40 с небольшим, скоро будет 20 лет, как в браке. Живем в Москве. У нас двое детей, старшая -подросток. Сейчас получается, что с мужем возникают конфликтные ситуации из-за разногласий в общении с ней.

Муж активный, деятельный человек. Дочь учится хорошо, но постепенно забросила все доп.занятия (художественная гимнастика, художественная школа), получается, что со след.года остается только школьная нагрузка. И по дому ленится уже помогать, большую часть времени сидит дома в телефоне.

И меня, и мужа это больше всего беспокоит, только высказываем это по разному. Муж, говорит, что я не реагирую или не так реагирую как надо на это, например, когда он, говорит ей, чтоб она перестала сидеть в телефоне и шла гулять или чем то занялась, слово за слово переходит к грубости, я согласна с ним , он правильно все говорит, не согласна только в какой форме, иногда говорю, чтобы он не грубил. Можем в итоге и между собой поругаться, тк его выражение ” мы должны дуть в одну дуду, а ты молчишь”. А мне жалко ее , что толку вдвоем отчитывать.

(Вот автор делает мужу замечания при дочери. Это ее Штурман и Училка, потому что территория общая, закрывать рот мужу нельзя. Где-то наедине обсуждать его подход можно, но и там стараться делать это уважительно. Общая территория – это не ваша, это территория, где человек имеет право поступать по-своему, и вы по-своему, но не мешая ему и не затыкая ему рот. Если вы начинаете воевать на общей территории, вы эту территорию потеряете оба, если не сможете разделить. Разделить в данном случае – вежливо и четко договориться, что делает муж, что вы, и не мешать друг другу)

У дочери характер замкнутый, живого общения мало, какие то приятели через общение в соцсетях. Она поставила пароль на телефон уже давно, хотя мы и не смотрели с кем она общается. Вчера вдруг слово за слово переписывалась с ней, редко разговаривает о своих каких то переживаниях.

Д: какая энергия, у меня ее никогда не было и не будет.

Я: М. , проблема, что нет энергии, это проблема у всех людей. Но она решаема как раз.

Д: да, ну и как же ее решить? ЕСЛИ КТО ТО СКАЖЕТ ЧТО ВОТ У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ ОТ ЭТОГО УЖ ЯВНО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.

Я: Легче жить, если у тебя независимая от чужого мнения самооценка. Например, меня, не раздавит, если мне прохожий, скажет, что я уродина или что то подобное.

Д: ну на прохожего это уже тупо обижаться. Вот если это скажет человек близкий то капец. Поэтому я не хочу друзей. И не хочу ни с кем общаться. зачем мне

люди

Я: нет. смотря какой контекст. если в гневе такое говорят, то это косяк этих друзей и твоя реакция, например, дистанция или прекращение общения будет адекватной. если друзьям при этом ты дорога, то хуже будет не тебе. Ну а если это сказано обдумано, то это не друзья М.

(Здесь автор читает дочери лекцию, пересказывая смутно понятое из блога. Лекции – это худшее, что вы можете предложить подростку. Даже если он сам просит вас рассказать что-то, объяснить, вы должны избегать лекций. При личном общении с друзьями и взрослыми детьми непрошенные лекции недопустимы, даже с маленькими детьми они должны быть очень деликатны, в игровой и диалоговой форме. Кто понимает, почему едва вы нацепляете очки Училки и берете указку, подростка начинает потряхивать от негатива и ему хочется опровергать все? Даже уважающего вас подростка так, а тем более того, кто не считает вас успешным и компетентным)

Д: Мне никто уже не друзья.

Я: Поверь мне очень редко, когда у человека есть настоящие друзья. Это нормально. Все равно надо общаться и иметь приятелей.

Д: не нормально когда у человека нет ни одной опоры. кому бы он мог все рассказывать и получать поддержку.

Я: Человек должен опираться максимально на себя, он от этого сильнее. Когда ты привыкла на поддержку кого то, а потом ее резко теряешь, Это будет очень и очень жестко. Ты не одна к тому же у тебя есть семья.

Д: я не могу вам все подряд рассказывать, у вас реакции слишком уж негативные.

Я: не обязательно все всем рассказывать.

Д: да, я не могу вам ничего уже доверять, я если случайно что-то не так сделаю вы на меня кричите в особенности папа, я ничего такого не делаю, а он уже кричит, как будто конец света.

Я: Посмотри на Л. (сын), слава богу он не сильно обижается. Мне тоже это обижает, но я не долго злюсь.

(Заигравшись в Училку и получив отпор, автор начинает выклянчивать крошки доверия и делает это, сливая мужа. Папа плохой, а мама хорошая. Она думает, что согласившись с доченькой, станет ее подружкой. Но только теряет авторитет еще больше. Теперь она оказывается еще и дурой, у которой несчастная личная жизнь и которая жалуется на мужа и не уважает его. Так какое она имеет право тогда давать советы?)

…

Д: ненавижу людей особенно которые очень наглые и часто используют других.

Я: наглые никому не нравятся. Это нормально, каждый делает что хочет. Относись к этому спокойно. Просто это уже ответственность и проблема этого человека.

Д: как после такого можно людей вообще любить, животные даже получше будут.

(Опять автор учит, опять вещает. И ведь она приводит это в письме, потому что считает это образцом мудрости. И вопрос ее: почему на такие мудрые речи дочка ерепенится. Все, что вы пытаетесь подать в формате Училки, то есть читая лекции тому, кто не собирается у вас учиться, давать советы тому, кто не просит у вас консультации, всегда воспринимается с раздражением, с отрицанием, с гневом. Потребовать у подростка выполнять обязанности, особенно те, о которых вы предварительно с ним договорились, вы можете. А вот долбать его своей лекцией, если он не просит, не можете. Кто понимает, почему так?)

Я переживаю, что она не хочет ничем заниматься, что часто подавленное настроение. Как реагировать на то, что муж об этом говорит, чтобы не доходило до конфликта? Стоит ли более жестко требовать , чтобы она пошла на дополнительные занятия? Нас с мужем часто дома не бывает , мы то на спорт , то вечером или в выходной в театр. Старшая никуда с нами не хочет, а младший вроде сам себя развлекает и друзья есть, и доп. занятия.

(Вы должны обсудить с мужем эту ситуацию. Сказать ему, что признаете свою неправоту, когда спорите с ним при дочери. Пообещайте ему не спорить при ней, поддерживать его, но взамен попросите его держать себя в руках и выдвигать требования в менее грубой форме. При этом вы должны учесть, что держать в руках себя не так просто, и если муж не сдержит слово, выполняйте свое все равно, не спорьте с ним при дочери, только наедине. Наедине скажите ему, что он опять был слишком груб, но говорите не как Училка, а как со-партнер по общему делу, то есть деликатно. Осознайте, что только вдвоем вы можете создать зону влияния, а по одиночке ваш авторитет будет полностью разбит. Никогда не жалуйтесь дочке на отца как на мужа, это табу, если хотите сохранить свой и его авторитет для нее. Вы все время пытаетесь на нее опереться, когда ноете ей. Получается, что вы и сами – девочка, такая как она, только уже старая, немодная, но пытающаяся делать важный вид. Тогда любая ее успешная у мальчиков подружка – намного авторитетней вас)

Спасибо, что дочитали, надеюсь попасть в эволюциолаб.