Мнение: Английские футбольные хулиганы, немцы полностью разрешили СП-2 и выборы в Германии

1. Если кто-то до сих пор верил в сказки про «самых жутких в мире русских футбольных хулиганов», распространяемые английскими СМИ, то теперь с этим мифом придётся расстаться. Вчерашние события окончательно показали, что «хулиганы номер 1» – это английские фанаты:

https://football24.ua/ru/zhivotnye_anglijskih_fanov_unichtozhajut_v_seti_za_bezzhalostnoe_izbienie_sopernikov__video_pozora_na_ujembli_n673745/

Победа Италии над Англией (1:1, пен. 3:2) в финальном матче Евро-2020 разочаровала болельщиков номинальных гостей, но определенная категория фанатов впала в отчаяние.

После игры несколько десятков сторонников “Трех львов” караулили у выхода из фан-сектора итальянцев и нападали на почти каждого, кто пытался выйти. Хулиганы не стеснялись бить ногами тех, кто падал на землю, нападать толпой на одного.

Очевидно, такие действия англичан вызвали волну возмущения в сети, где основными месседжами в комментариях было: “Позор”, “Животные”, “Поэтому они и заслужили это поражение” и т.д.

Напомним, несмотря на статус номинальных гостей, матч проходил в Лондоне на культовом для сборной Англии стадионе Уэмбли на глазах у более 67 тысяч зрителей.

Судя по кадрам, однако, бить итальянцев начали ещё до матча, некоторые драки прошли в формате «вдесятером против одного»:

https://www.youtube.com/watch?v=x0eix2YAn6k

Кроме того, токсичные фанаты массово проявляли расизм, в том числе против игроков собственной сборной. За избиение итальянцев, вероятно, им светит в лучшем случае штраф, а вот в отношении расистских комментариев было открыто специальное расследование:

https://www.youtube.com/watch?v=AK8DAT8RXRg

Наконец, грустнее всего пришлось англичанкам. Согласно исследованиям британских учёных, проигрыши футбольных команд приводят к всплескам домашнего насилия в семьях болельщиков.

2. Минэкономики Германии официально подтвердила завершение строительства первой нитки СП-2, все разрешения на достройку газопровода уже выданы. Проект должен быть полностью завершён в течение пары месяцев, возможно, уже в августе:

https://lenta.ru/news/2021/07/12/sevpovetk/

https://lenta.ru/news/2021/07/12/sprazresh/

Прозападные немецкие аналитики ругают Ангелу Меркель, обвиняя её в унижении США:

Вместо поддержки остальной части Запада в противостоянии с Россией канцлер Германии Ангела Меркель лишь унизила президента США Джо Байдена. Такое мнение в статье для Bloomberg выразил публицист Андреас Клут.

Как считает автор, проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру стал отказ немецкого политика «хотя бы на дюйм» пойти навстречу требованиям США в отношении газопровода «Северный поток-2». «Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты», — считает Клут. <…>

Публицист заключил, что во время предстоящей встречи с Байденом немецкому канцлеру предстоит предложить идеи, как поступить «с геополитическим беспорядком, который она устроила».

Лично я бы предложил немецкому канцлеру добавить этого публициста в перечень иностранных агентов. Абсолютно очевидно, что он отстаивает интересы США, которые явно противоречат интересам Германии.

3. В Германии на носу выборы. Американская Википедия, разумеется, на стороне тех кандидатов, которые выступают за разрушение немецкой энергетики и за усиление конфронтации с Россией:

https://www.facebook.com/akuklev/posts/10219309408918674

В немецкой Википедии по мере приближения выборов всё больше ада. Например страничка важнейшего общественного объединения сторонников атомной энергетики удалена за то, что она якобы неважная.

Но самый сок конечно творится со статьями про кандидатов в канцлеры. В то время как в статья про Лашета (который мне мерзок) в основном состоит из критики, в статье про Анналену Бербок – кандидата в канцлеры от партии зелёных сплошное благоговение, восхищение и благорастворение воздухов, раздел «критика» просто удалён, ни словечка о скандалище по части плагиата с её стороны, не сходящего с первых полос прессы (см. напр https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/plagiate-in-der-politik-die-faelle-von-baerbock-und-guttenberg-17424732.html), ни словечка про историю, как она случайно «забыла» продекларировать 25 тысяч евро побочных доходов, и то как она кучу раз попадала впросак по вопросам своей основной экологической тематики в дебатах и ток-шоу, проявляя чудеса невежества и грубой некомпенентности.