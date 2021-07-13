Я — его, а он — меня! – Личное мнение

Я его ждала из тюрьмы и прощала измены, а он меня заставляет присылать чеки на продукты после развода.

Да, вот такая трагедия разворачивается у Павла Мамаева и его бывшей жены Аланы. Ну, точнее, трагедию разворачивает только она:



Фото: Соцсети

Внимательнейшим образом изучила все претензии гражданки Мамаевой к мужу, и что поняла — 150 тысяч в месяц Алане мало.

При этом, что интересно, за продукты бывшая жена футболиста отчитываться не хочет. Потратила — и потратила! Ты чо, хуже Аршавина и мне не веришь?



Фото: Соцсети

Разобравшись в непростом деле дележа имущества, я ясно увидела главное — работать Алана не хочет и в будущем. Вышла один раз замуж за футболиста и всё. Это была производственная карьера!

Теперь, я вижу, как в полном праве, женщина считает, что её должны достойно кормить всю жизнь, не спрашивая даже, куда ушли деньги. Ты офигел, что ли? Давай сюда баблишко — мне надо!

Логика этого мнимого права совершенно понятна: старалась сильно, охмуряла, женила на себе, прощала измены, ждала из тюрьмы — была хорошей женой!

Всё, значит, парень, ты должен мне по гроб жизни. А чеки? Да какие тебе, блин, чеки? Очевидно ведь, что ребёнок столько не ест!



Фото: Соцсети

Что самое забавное в этой ситуации, Алана даже мысли не допускает, что каждый человек сам ответственен за свою личную жизнь. И резину на подаренной тачке бывший муж у бывшей жены не меняет.

Никто кормить, содержать тебя не обязан. Даже если это реальный муж, а не бывший супруг.

Как-то раз, в личной беседе, я озвучила эту мысль одной знакомой — тоже жене спортсмена. Вы видели, как зависает компьютер с операционной системой Виндоуз? Вот было то же самое, только у человека — синий экран смерти в глазах.

Она даже вымолвить ничего не могла. Хотела — я видела! — но рот открывался и закрывался, изредка издавая что-то похожее на мычание.

Мне тогда так стыдно стало, что довела женщину до катарсиса одной неосторожной фразой, что тут же добавила: ну есть такое мнение, не факт, что оно самое верное.

Отпоившись шампанским, жена успешного мужа через полчаса спросила со слезой надежды в голосе: ты пошутила?

Я милосердно сказала, что да. Да, пошутила.

Интересно, а способна ли понять Алана, что теперь деньги Павлика — не её?

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