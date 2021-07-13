 

Мнение: Кого осадил пресс-секретарь президента России?

13.07.2021, 20:30, Разное
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Бывшего российского генпрокурора Юрия Чайку? Или казаков?

Юрий Чайка, трудоустроенный после увольнения из Генпрокуратуры полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, видимо, решил напомнить о себе, и предложил принимать казаков на службу в Росгвардию. А еще Чайка сказал, что Владимир Путин поддержал идею создать в составе Росгвардии казачьи подразделения.

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы именно исключительно казачьи» – сообщил Чайка. По его словам, они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков:  «Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать».

Но сегодня пресс-секретарь президента заявил, что никаких казачьих подразделений в Росгвардии не планируется, мол, казаки, если поступят на службу, станут гвардейцами.

В общем, Чайка что-то напутал… И Песков его вроде бы осадил. Хотя возможно, Песков осадил и казаков, чтобы они не возомнили, что могут претендовать на то, чтобы стать более другими росгвардейцам…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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