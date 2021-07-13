Девичник в Греции: Настя Ивлеева, Матильда Шнурова и Диана Коркунова отдыхают на Миконосе

Остров Кикладского архипелага в Эгейском море – Миконос – называют греческой Ибицей. Сюда приезжают богатые и знаменитые, чтобы как следует отдохнуть, потанцевать, потусить. Вчера команда блогерш – Настя Ивлеева, Матильда Шнурова и Диана Коркунова – прилетели на остров на частном самолете, о чем сообщили своим подписчикам в Instagram. Повод для путешествия у девушек весомый – сегодня у Елены Мозговой (настоящее имя бывшей супруги лидера группировки “Ленинград” Сергея Шнурова) день рождения. Ей исполнилось 35 лет.

Настя, Диана и именниница Матильда делятся своими впечатлениями в социальных сетях – публикуют фото в бикини на пляже по отдельности и друг с другом.

Смотрим в светлое будущее, – подписала кадры Настя с подругой Дианой Коркуновой

Подсписчики Насти решили, что так она решила отметить начало новой этапа в жизни без своего супруга Элджея.

Настя Ивлеева и Матильда Шнурова Настя Ивлеева и Диана Коркунова

Диана Коркунова

Некоторые пользователи сети горячие фото красавиц в бикини восприняли неоднозначно, даже предположили, а не сменила ли Ивлеева ориентацию. Настя над этими предположениями только посмеялась в сторис.

Напомним, что 9 июля, рэпер Элджей (Алексей Узенюк) отметил свой 27-летие. В этот день музыкант представил новый трек SODA, в котором косвенно подтвердил расставание с Настей Ивлеевой. Настя же неожиданно поздравила пока еще своего супруга в Instagram, опубликовав серию забавных кадров, сделанных во время отпуска:

С днюхой, @sayonaraboy. Совсем взрослый стал, – коротко подписала она фотографии.На что Элджей ответил ей в комментариях:

Nostalgia.

В конце июня Ивлеева улетела в отпуск в Рим без своего супруга, рэпера Элджея. Он остался в Москве, чем снова разжег слухи о разладе в их паре. А в середине месяца Настя Ивлеева представила свой первый полнометражный фильм. Элджей не вышел на красную дорожку, но не смог пропустить премьеру дебютной киноработы своей жены. Он прибыл в кинотеатр с букетом цветов и вдали от камер поздравил жену с премьерой, правда, весь остальной вечер они провели отдельно друг от друга. К тому же на безымянных пальцах обоих не было обручальных колец.

Надо отметить, что о разладе в отношениях Алексея Узенюка (настоящее имя рэпера) и Насти Ивлеевой говорят уже не один месяц. По сообщениям разных СМИ и Telegram-каналов, супруги уже якобы не живут вместе и каждый из них занимается своими проектами. Однако на премии телеканала МУЗ-ТВ в начале июня и накануне они вышли в свет как ни в чем не бывало.

Настя Ивлеева и Элджей