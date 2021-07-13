 

Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с Владимиром Меньшовым: “Пора уходить”

13.07.2021, 20:22, Разное
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Сегодня, 13 июля, Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью своего отца Владимира Меньшова. Актера и режиссера не стало 5 июля на 82-м году жизни из-за осложнений после коронавируса. Анонс интервью актриса и телеведущая выложила в Instagram, сопроводив его следующим текстом:

Мы снимали это интервью в конце апреля.
Я хотела, чтобы оно стало самым первым на моем YouTube канале в сентябре, не ожидая, что ему предстоит стать последним для папы, а премьеру этого фильма я перенесу на эту дату…
Сегодня 9 дней. Знаете, у военных есть такая традиция: после долгой траурной музыки на похоронах, в самом финале — военный оркестр обязательно играет бравурный и радостный марш.
Папа очень любил этот момент. Он говорил: это величайший символ мужества и утверждение, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.
Я надеюсь, что этот фильм станет отчасти таким вот “маршем” в его честь.
А печаль будет становиться все светлее.
Жизнь папы продолжается.
Теперь в нашей памяти.

А в титрах перед началом видео Юлия написала:

Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что с начала мая его здоровье стало резко ухудшаться, и мы откладывали просмотр… Я говорила: “Знаешь, получилось очень хорошо”, папа улыбался, но отвечал: “Это мы посмотрим”. Сегодня 9 дней, как папы нет. Пап, надеюсь ты смотришь…

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Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

В беседе с отцом, записанной два месяца назад, Юлия затронула тему смерти и спросила Меньшова, как тот относится к тому, что другие знаменитости, его ровесники, уходят из жизни:

Моему поколению пора уходить, один за одним… В 80 лет уходить надо… Ничего не поделаешь, – ответил он.

Также дочь спросила отца о том, какой он видит свою смерть:

Хотелось бы, чтобы не на улице где-то скосила, а в постели спокойно, и успеть закончить дела, – сказал Меньшов и добавил, что готовиться к смерти нужно, но “не гроб примерять, не мерки снимать, а что ты вот-вот подведешь итог жизни”.

Владимир Меньшов сказал, что в его возрасте нормально думать о смерти, а вот если ему было 18 лет, то он бы испугался таких размышлений.

В полуторачасовом интервью речь зашла и о киноработах режиссера: в частности, Юлия спросила, согласен ли он с кинокритиками и зрителями, что его фильм “Ширли-мырли” – не самый удачный в его фильмографии:

Не считаю чем-то критическим неуспех этого фильма среди широкой публики. На этот фильм будет играть время. Если бы мне позволили снять такой фильм в советское время, что очень вряд ли, то он бы точно стал хитом.

Напомним, 5 июля скончался советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов. На фоне этого известия в СМИ прошла новость, что в больницу попала и супруга Меньшова Вера Алентова. 79-летняя актриса была госпитализирована с подозрением на коронавирус в последних числах июня. Об этом тогда сообщил художественный руководитель театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев. В среду днем некоторые издания ошибочно написали об ухудшении состояния Веры Алентовой – якобы актрисе стало хуже после новости о кончине ее супруга Владимира Меньшова и ее перевели в реанимацию. Однако эти новости оказались фейком – 7 июля актрису выписали, позже это подтвердила дочь Алентовой Юлия Меньшова.

Владимир Меньшов и Вера Алентова с дочерью Юлией



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