 

Мнение: Хороший перевод

13.07.2021, 20:16, Разное
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I love you baby! – Я люблю вас, бабы!

Источник: Размышления вольного социолога



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