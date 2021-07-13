 

В “Слуге народа” рассказали, чью кандидатуру Зеленский предложил на пост главы МВД

13.07.2021, 20:12, Новости дня
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Об этом нардеп от “Слуги народа” Александр Качура сообщил в Telegram.

Также об этом пишет нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Костюк.

https://www.facebook.com/DmytroKS/posts/3041268239486669

Фракция, по словам Качуры, на предложение Зеленского отреагировала аплодисментами. 

Голосование за назначение нового министра состоится 16 июля, пишет Качура. 

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. Это может произойти 14-го или 15 июля,, сообщали в “Слуге народа”. По данным СМИ, подать в отставку Авакова попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что “эту отставку обсуждают всю жизнь”, но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: “Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции “Слуга народа” Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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