 

Рада приняла закон о реформе “Укроборонпрома”

13.07.2021, 20:12, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“За” проголосовали 256 парламентариев. 

Этот законопроект рекомендовал принять профильный комитет Рады. 

Соответствующий закон в случае вступления в силу будет определять особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна “Укроборонпром” в акционерное общество. 

Государственные предприятия концерна будут преобразованы в хозяйственные общества. Единственным владельцем останется государство в лице Кабинета Министров, уточняет пресс-служба “Укроборонпрома”.  

“Вертикально-интегрированная модель управления позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий “Укроборонпрома”, 21 из которых находится на временно оккупированных Россией территориях. Закон вводит современную модель корпоративного управления на преобразованных предприятиях – участниках концерна, которая призвана обезопасить их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. У новосозданных обществ появится возможность привлекать прямые (в частности иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины”, – говорится в релизе. 

В концерне уточнили, что все средства от продажи избыточного и непрофильного имущества будут направлены “исключительно на нужды преобразованных предприятий”: на развитие и модернизацию производства, финансирование научно-технических разработок, инновационной деятельности, повышение уровня социальной защиты работников.

Эти средства не смогут быть выведены из отрасли, подчеркивают в “Укроборонпроме”. 

Контекст:Директор госконцерна Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна в декабре 2020 года. Реформа “Укроборонпрома” предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании должно быть завершено в 2021 году.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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