Россия не выполнила своих обязательств ни по Приднестровью, ни по Донбассу – представитель США в Украине

“Источник конфликтов – российская агрессия против соседей. Россияне – мастера конфликтов, создания впечатления, что существует процесс. Это процесс не для разрешения конфликтов”, – сказал он.

Американский дипломат отметил, что после начала конфликта в Приднестровье первый президент РФ Борис Ельцин (был на этой должности с 1991-го по 1999 год) обещал вывести российские войска в 2001 году, а “в этом году мы отмечаем не 20 лет вывода российских войск из Молдовы, а 20 лет невыполнения российских обещаний”.

То же самое касается и конфликта на Донбассе, отметил Кент.

“Россия не считает, что ее намерения серьезны относительно соблюдения собственных обязательств. [Президент РФ Владимир] Путин поехал в Минск и взял на себя обязательства, что Россия выполнит свои обязательства еще в сентябре 2015 года. Прошло шесть лет, но Россия не выполнила своих обязательств”, – объяснил дипломат.

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

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