“Иду на жертву”. Монастырский сказал, что Зеленский сегодня утром предложил ему занять пост Авакова

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке 13 июля. После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции “Слуга народа”.

Монастырский заявил, что “буквально несколько минут назад принял самое сложное решение в жизни – ответить “да” на предложение президента возглавить МВД”.

“Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность. Завтра [14 июля] профильный комитет Верховной Рады рассмотрит заявление Арсена Авакова об уходе с должности министра МВД. Послезавтра состоится голосование по этому заявлению, а уже в пятницу состоится еще одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и рассмотрение представления о назначении главы МВД. Вот такой будет порядок”, – сообщил он.

Отвечая на вопросы журналистов Монастырский сказал, что еще не говорил с Аваковым об этом.

Контекст:

По данным СМИ, подать в отставку Авакова попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что “эту отставку обсуждают всю жизнь”, но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: “Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции “Слуга народа” Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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