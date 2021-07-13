 

Морковь может защитить от нескольких видов рака

13.07.2021, 20:08, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования выяснили, что включение в рацион моркови может защитить человека от нескольких видов рака. Она является одним из наиболее полезных овощей. Недавно исследователи обнаружили еще одно полезное его свойство.
Результаты проведенных исследований показывают, что включение в рацион моркови на постоянной основе уменьшает вероятность в будущем развития рака. Кроме того, овощ помогает бороться с уже имеющейся онкологией. В моркови содержится большое количество антиоксидантов. Они способны подавлять негативное воздействие свободных радикалов.

Результаты многочисленных исследований показали, что морковь предотвращает рак желудка, толстой кишки, легких, простаты, лейкемию. В рамках одного исследования было установлено, что 67 граммов морковки в день уменьшает шанс развития онкологии.

В то же время не только морковь снижает риск появления рака. Важно избавиться от вредных привычек, в частности, от курения, распития алкоголя, начать заниматься спортом и правильно питаться.

Источник: www.eatthis.com



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