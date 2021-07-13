 

Генетики смогли снизить содержание вредных веществ в табаке

13.07.2021, 20:08, Разное
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Генетики из Университета Северной Каролины смогли снизить содержание вредных веществ в табаке. Помимо снижения уровня никотина, из растения почти полностью пропали канцерогенные вещества.
В основе нового метода изменений лежат факторы транскрипции, вместе с цис-регуляторными элементами. В первом случае речь идёт о специальных белках в составе растений, которые могут включать и выключать гены. Вторые элементы являются фрагментами уже самой ДНК, которые контролируют процесс изменений расположенных рядом с собой структур. Таким образом через белок учёные воздействовали на цис-регуляторные элементы в нужном месте. В частности, на PAP1 и TT8. Данные вещества расположены максимально близко к генам JAZ, ответственным за уровень никотина в табаке. После воздействия уровень вредного вещества снизился на 79%, не навредив при этом самому растению.

По подсчётам учёных, первый эксперимент продемонстрировал многообещающие результаты. Детальное исследование показало похожее снижение всех канцерогенных веществ в листьях табака. Подобное означает, что в будущем можно будет выращивать табак, полностью безопасный для окружающей среды и для людей. Также новая разработка уже заинтересовала других экспертов в сельскохозяйственной области, так как с помощью нового метода можно генетически изменять культуры, заметно улучшая их качество и полезные свойства.

Источник: 21mm.ru



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