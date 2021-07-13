 

Исследователи из США развеяли миф о демографическом кризисе на острове Пасхи

13.07.2021, 20:08, Разное
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Исследователи из Бингемтонского университета развеяли популярный миф о демографическом кризисе на острове Пасхи из-за недостатка еды. Согласно новым подсчётам, численность коренного населения увеличивалась вплоть до 1722 года.
Первые европейцы, причалившие к острову Пасхи в 1722 году застали остатки некогда обширного коренного народа. Долгое время считалось, что всему виной активное потребление ресурсов и, как результат, вымирание целой расы. С такими теориями не согласны антропологи Карла Липо и Роберт ДиНаполи. Они решили изучить остров и установить, как именно развивались жители этого места и в какой момент демография пошла на спад. Для этого изначально планировалось использовать метод радиоуглеродного анализа, который показывает приблизительную численность населения по количеству следов их быта. Такой подход имеет ряд погрешностей и поэтому антропологи дополнили данные анализом местности и моделированием окружающей среды. В частности, им удалось установить, как быстро жители острова Пасхи истощали ресурсы.

Оказалось, что никакого демографического кризиса не было. Коренные жители очень внимательно подходили к использованию окружающей местности и не собирали больше материалов, чем им было нужно. Когда же им приходилось заготавливать древесину, то на этом месте появлялись сады. В жаркие и засушливые сезоны люди использовали пресные источники для полива полей и поддержания нужного количества урожая для пропитания. Причём с самого зарождения и до момента контакта с европейцами, численность коренного населения только увеличивалась. При этом, с учётом всех анализов, на острове никогда не проживало больше нескольких тысяч человек.

Причина упадка, как отметили эксперты, кроется в самом контакте населения острова Пасхи с внешним миром. Именно прибывшие европейцы внесли хаос в отлаженную годами систему разумного потребления и из-за резко возросшего количества людей на острове, природные ресурсы быстро истощились. Это неизменно привело к гибели территории и коррозии почвы.

Источник: planet-today.ru



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