 

В районе Филевский Парк построят две дороги местного значения

13.07.2021, 20:02, Разное
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В настоящий момент в Москве строят десятки современных и по-европейски комфортных жилых комплексов. Однако важны не только многоквартирные дома, но и вся инфраструктура вокруг – чтобы рядом были школы и детские сады, площадки, а также удобные подъезды к комплексам. За этим городские власти тщательно следят, а инвесторы делают все ради комфорта жителей.

Так, в районе Филевский Парк на территории жилого комплекса построят два проектируемых проезда — 7929 и 7930. Ширина проезжей части составит шесть метров — по одной полосе движения в каждом направлении. На обеих улицах обустроят парковки и зоны примыкания к перспективной застройке.

Помимо этого, вдоль новых магистралей установят дорожные знаки и нанесут разметку. Дополнительно будут сформированы наружные сети дождевой канализации. Здесь сделают широкие тротуары и наземные переходы через проезжую часть.

Для маломобильных граждан на тротуарах уложат плиточное покрытие, установят пониженный бортовой камень и наземные тактильные указатели. Также организуют специальные парковочные места для инвалидов.

Стоит отметить, что район Филевский парк быстро развивается. Здесь по программе “Мой район” построили школу №2, три детских сада на 120, 150 200 мест, каток с искусственным льдом, открыты филиал Всероссийского государственного университета юстиции и центр госуслуг “Мои документы”.

Также в районе благоустроены парк культуры и отдыха “Фили” и пешеходная зона около станции метро “Фили”, запушены семь новых маршрутов наземного городского транспорта. В Филевском парке продолжается благоустройство дворов и озеленение территорий.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что в этом районе строится Национальный космический центр. Недавно специалисты приступили к возведению башенной части комплекса. Ее высота составит 288 метров, а общая площадь помещений здания – 62 тысячи квадратных метров. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что башня станет градостроительной доминантой запада и северо-запада столицы.



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