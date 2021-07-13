 

Заявление на школьную выплату через “Госуслуги” подали 4,5 миллиона родителей

13.07.2021, 20:02, Разное
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Весной президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Глава государства уточнил, что родители смогут получить деньги до сентября, чтобы они смогли подготовить детей к новому учебному году.

Согласно данным Минтруда, на эту выплату могут претендовать около 17 миллионов семей. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в электронном виде через портал “Госуслуги”, обратиться в МФЦ “Мои документы”, отделение Пенсионного фонда или органы соцзащиты.

Во вторник, 13 июля, в Минцифры сообщили, что 4,5 миллиона родителей (а это почти семь миллионов детей) подали заявление на школьную выплату через портал “Госуслуги”. Первые уведомления о возможности получить новую выплату стали приходить гражданам уже 11 июля, хотя предполагалось, что начнет происходить 15-го числа.

В министерстве напомнили, что 12,5 миллиона родителей, которые зарегистрированы на сайте “Госуслуги”, получили рассылку с предзаполненными документами на школьную выплату. Им нужно было зайти в личный кабинет, проверить корректность данных и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Также известно, что крупные банки (например, Сбербанк, Альфа-банк, Почта Банк) предложили клиентам дополнительные бонусы, если люди откроют у них счет, на который перечислят выплату.



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