Личное: “Свой среди чужих”

В прошлом письме шла речь об отношениях матери к дочке.

А вот эта автор – сама дочка своих родителей и до сих пор еще подросток.

december010

Дорогая Эволюция, помогите, пожалуйста, разобраться, как стоит себя вести. В очередной раз собираюсь ехать к родственникам на другой конец страны, и в очередной раз с большим нежеланием. За неделю начинаю чувствовать тоску, напряжение, не могу отвлечься, как перед каким-то важным, но неприятным делом. Так продолжается уже несколько лет, но я не могу четко отрефлексировать, в чем причина и как стоит себя вести.

С родственниками у меня отношения хорошие. Я их люблю и горжусь многими из них. Но, положа руку на сердце, они мне не близки. У нас дружная семья, принято проводить много времени вместе, собираться на все праздники, постоянно общаться. Для меня это чересчур, слишком много. Они все по большей части экстратраверты, я, скорее, интроверт. В подростковом возрасте чувствовала себя немного как «свой среди чужих». Они очень земные, хорошо развита экономика, имидж, здоровье, об этом в основном все темы для разговоров.

(Дальше автор прямолинейно назовет своих родителей мещанами. А здесь пишет уклончиво “родственники”, как будто речь идет о троюродной родне)

После школы я уехала учиться в Москву и тут же и осталась работать, вышла замуж. Родителям очень благодарна, стараюсь выразить это и на словах и материально. Они все сделали, чтобы у меня был хороший старт – купили квартиру, машину, долгое время помогали деньгами. Из-за этого я испытываю чувство вины – они дали мне все, а я не очень-то хочу с ними общаться. Я стараюсь это никак не проявлять и, когда встречаемся, быть максимально приятной. Но у меня какой-то внутренний протест что ли.

(Сейчас посмотрим, в чем причина ее протеста)

У меня не было сильной стадии трудного подростка, проблем особых со мной не знали, училась хорошо, в компании плохие не попадала. А когда начала жить одна, будто из противоречия, прямо забила на все ресурсы, которые ставились во главу угла в семье. Ложилась в кровать с шоколадом и не чистила на ночь зубы, не убирала квартиру неделями, зато часами разговаривала с новыми друзьями о философии, концепциях социального устройства, бродила по старым улицам, долго смотрела на архитектуру, испытывая восторг, и чувствовала будто попала в рай. Только годам к 25 начала понимать, после того как сходила к стоматологу (перестала посещать его раз в год по заветам родителей, жалко было времени – работа, любовь, друзья, театры, вечеринки), как важно следить и за этим.

(Автор жила на деньги родителей и ни в чем себе не отказывала. Сама при этом она была неряхой и лентяйкой, но до сих пор не считает это чем-то плохим, а подчеркивает, что это было связано с ее немещанскими интересами, любовью к философии и глубоким пониманием искусства. Она до сих пор смотрит сверху на своих родителей, которые ее обеспечивали)

Годам к 30-33, я надеюсь, удалось внедрить все то хорошее, чему учили в семье во все то хорошее, что я обрела в самостоятельной жизни. Стала получать удовлетворение от того, что соблюдаю порядок, слежу за здоровьем, документами, ничего не теряю, как прежде, и даже даю уже консультации маме по тому, что и где оформить и как получить налоговый вычет) Казалось бы, должна была и с большей охотой общаться с родственниками, но нет, почему-то, наоборот. Мне хватает редких встреч, когда они приезжают ко мне по пути в Европу или мы вместе ездим в путешествие, нравится переписываться с ними в общем чате, болтать с мамой по телефону пару раз в неделю, но ездить к ним на несколько дней – как на каторгу. Они зовут, постоянно спрашивают, когда приедешь, говорят, что скучают. Когда это говорят бабушка с дедушкой, сердце обливается кровью. И это висит надо мной дамокловым мечом. Я опять покупаю билеты и опять мучительно готовлюсь к поездке. 9 часов лету, я боюсь летать, но летаю все равно, с мужем много путешествуем, поэтому и домой не могу отказаться. И вот завтра опять полечу. Они все очень готовятся, уже распланировали мероприятия, когда в ресторан, когда на море, когда на дачу, радостно рассказывают, а я не радуюсь, чувствую себя сволочью какой-то. С большим удовольствием осталась бы дома с мужем. Я оправдываю себя – у бабушки с дедушкой ещё 3 внука, двое правнуков, на тебе свет клином не сошёлся, они нормально живут без тебя, но они начинают просить приехать и я не могу отказать или если отказываю, оправдываясь работой, чувствую себя очень гадко.

(Здесь пока все загадочно. Благополучная автор по какой-то причине не любит ездить к заботливым и любящим родителям и не скучает по ним. Давайте поищем причину противоречия дальше)

Мне 35 лет, они все ждут, когда у меня будут дети. Я долгое время не хотела, тоже сейчас думаю, будто им и их мещанству (так про себя говорила) наперекор. Сейчас хочу, работаем с мужем над этим, но пока детей нет, и я за это тоже испытываю перед родственниками чувство вины, будто не могу им дать единственное, что они считают важным.

(А вот причина нашлась, эврика. В самом конце автор вскользь упомянула, что до сих пор у нее нет детей. То есть она с точки зрения своих родственников несчастная женщина. Ей хочется считать себя благополучной и намного выше рванувшей, чем вся ее “родня”, изучившей философию, пока лежала с шоколадками в кровати. Ей хочется восхищения, а они ей сочувствуют. Вот что бесит нашу автора и поэтому она не выносит поездки домой и даже домом это не считает)

Дорогая Эволюция, как мне все это помирить внутри себя и ехать радостно, как и должно быть, потому что увижу близких людей, покатаюсь на яхте, искупаюсь в море, а не утирать слезу и готовиться как на хирургическую операцию?

(Есть еще вторая причина, почему поездка к родителям как хирургическая операция. У автора странный муж, который с ней не ездит и, скорее всего, не общается с ее родителями, а может быть это они его видеть не хотят. Возможно это вообще не муж, а просто сожитель. Во всяком случае родители явно не в восторге от того, с кем живет их дочь. И даже не одобряют. Поэтому встреча ее с ними подобна хирургии и отрезанию чего-то. Отгадайте, что отрезают каждый раз у автора? Нечто такое, что ей позволяет ощущать себя очень успешной)

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