 

Мнение: Уровень вакцинации на Кубе

13.07.2021, 19:56, Разное
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Интересное наблюдение от журналиста Бена Нортона. На фоне обвинений про-американской оппозиции, что Куба провалила программу вакцинации, в реальности, на Кубе вакцинировано почти 60% населения. Из примерно 11,5 млн. человек, примерно 6,8 получили дозу выакцины. Это один из наиболее высоких показателей в мире. Тут так же стоит отметить, что Кубу вряд ли можно упрекнуть в сговоре с "Биг-Фармой", скорее наоборот, со своими собственными вакцинами Куба представляет прямую угрозу для американских вакцин, которыми стремятся затопить весь рынок.

При этом Куба не вводила обязательную вакцинацию. Сказался высокий уровень доверия к кубинской медицинской системе, которая смогла не только обеспечить высокий уровень вакцинации, но и выкатила свои собственные вакцины, конкурентоспособную в сравнению с лучшими вакцинами мира.
Де-факто, те кто требуют еще вакцины, стремятся к еще большему уровню вакцинации на Кубе. Примерно такие же требования можно встретить в Бразилии (где ситуация с вакцинацией в разы хуже), где массовые протесты с требованием импичмента Болсонару в числе прочего базируются на требованиях предоставить гражданам вакцину и посадить причастных к разворовыванию денег на ее закупку за рубежом. При этом часть губернаторов в Бразилии поддерживают Болсонару в курсе на преуменьшение влияния коронавируса, а другая, наоборот, игнорирует его линию и рекомендации министерства здравоохранения и фактически ведут самостоятельную борьбу с коронавирусом.

PS. Между тем. на полиция уверенно зачищает организаторов протестов, за сутки арестовано уже более 100 человек.
США пытаются поддержать на плаву медиа-какмпанию SOSCuba, которая раскручивается из Майами через наводнение соц.сетей призывами к свержению кубинского правительства и выходу на протесты.Ничего нового тут нет. Все это мы уже не раз видели.

Как верно заметил президент Мексики, если кто-то хочет (он конечно не говорит прямо) помочь Кубе, то для этого необходимо прекратить эмбарго, которое имеет удушающий характер для экономики Кубы и напрямую бьют по обычному населению. Но разумеется, сердобльные стервятники вздыхающие о "нечастных кубинцах" как обычно умалчивают, что многие проблемы Кубы, являются прямым следствием их деятельности.

Источник: Colonel Cassad



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