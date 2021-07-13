Мнение: Полное осетенение России, цифровой генетический паспорт и «Госуслуги. Решаем вместе»

1. Интернетизация нашей страны постепенно продолжается, хотя её темпы, по понятным причинам, снизились. В ближайшие несколько лет современный мобильный интернет должен прийти в 99% крупных сёл и посёлков России, а также в населённые пункты вдоль автомобильных дорог федерального значения:

https://lenta.ru/news/2021/07/09/countryside/

Российских мобильных операторов обяжут провести во всех населенных пунктах с населением более 500 человек связь и быстрый мобильный интернет поколения 4G, пишут «Ведомости».

По данным издания, это является одним из условий продления разрешения на использование частот 700 мегагерц, 800 мегагерц и 2,5-2,7 гигагерца. Связью четвертого поколения должно быть покрыто 99 процентов населенных пунктов, в которых проживает 500-999 человек, а также 99 процентов автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Срок исполнения этого обязательства — 2028 год. Кроме того, для получения доступа к частотам операторы обязаны будут выполнять некоторые другие условия, в частности, с 2023 года строить LTE-сети только на российском оборудовании и с использованием отечественного программного обеспечения, внесенного в соответствующий реестр.

Углубление осетенения крайне важно, так как позволит включить в современную цифровую экономику десятки миллионов человек, проживающих в сельской местности.

Пока что полноценным интернетом в России охвачено 84,8% населения, по этому показателю мы находимся на 41-м месте в мире:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_Internet_users

2. В России вскоре заработает система цифрового медицинского профиля для всех граждан страны, которая будет включать информацию о генетике человека:

https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e82dd39a7947678112d799

Уже в 2021 году в России заработает информационная система, которая будет формировать цифровой профиль пациентов. Кроме того, для россиян с рождения будут создавать «своего рода цифровые паспорта» с генетической информацией. Об этом рассказал 5 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече со студентами в Уральском государственном медицинском университете в Екатеринбурге.

Виртуальный документ будет содержать данные секвенирования генома, которые позволят выявлять предрасположенность к различным болезням. Выдавать такой паспорт хотят новорожденным.

Секвенирование — это определение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. С помощью такого анализа можно определить геном человека. Секвенирование помогает определить причины наследственных заболеваний, спрогнозировать патогенные мутации при планировании семьи и узнать о предрасположенности к болезням (например, онкологии).

Вероятно, нововведения связаны в первую очередь с пандемией COVID-19. «С 1 июля начнется первая диспансеризация в этом году, и мы готовимся к ней. Формируем списки людей, которые перенесли ковид, в том числе тяжело. Еще есть люди, которые несколько лет не обращались в поликлинику. С одной стороны, человек этим гордится, но подчас он сталкивается с разрушительной ситуацией, когда заболевание уже запущенное, и теперь тяжело преодолеть эту проблему. Поэтому персонификация с участием цифровых технологий — необходимая вещь», — подчеркнул Мурашко.

Напомним, Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию в 2019 году. Генетическая паспортизация населения обозначена в президентском указе № 97 от 11 марта 2019 года.

Интересный момент касательно определения генов, ответственных за тяжёлую форму коронавируса. Вероятно, если бы россиян заранее генетически тестировали на ковидоуязвимость, количество желающих привиться выросло бы.

3. Читатель a_n_d_r_u_s_h_a обращает внимание, что на плохие дороги можно жаловаться прямо на «Госуслугах»:

https://olegmakarenko.ru/2184491.html?thread=811815979#t811815979

C удивлением узнал из письма на Госуслугах, что сервис по сообщению о недостатках на дорогах и т.д. уже есть в Госуслугах.

Вот письмо от 16 июня:

«Расскажите о ямах, плохом асфальте и других проблемах на дороге

(от «Госуслуги. Решаем вместе» — приложение для решения проблем)

Здравствуйте!

Бывает так: на дорогах ямы, парковки забиты, светофоры не работают. Непонятно, куда жаловаться: в ГИБДД, в «Росавтодор» или прокуратуру.

Так было раньше. Теперь, чтобы рассказать о любой проблеме, понадобится только приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Как подать жалобу через приложение:

Скачайте приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Войдите в приложение с логином и паролем от Госуслуг.

Укажите адрес, где столкнулись с проблемой.

Коротко опишите суть проблемы. Прикрепите фото, если они есть.

Приложение отправит жалобу в нужное ведомство, а вы узнаете ответ.»