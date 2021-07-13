 

О, Боже, какой мущщина! – Личное мнение

13.07.2021, 19:48, Разное
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34-летний Роман Терентьев из Иркутска взял в заложники 3-летнего сына и грозился спрыгнуть с ним с тринадцатого этажа.


Фото: Соцсети

Таким жутким образом задрот-дегенерат решил выбить из жены признание в измене.

Впрочем, к жене у меня — тоже много вопросов.  Она много работала, одна тащила на себе ипотеку. Рома время от времени ездил в рейсы проводником, но не часто. Не переработал от слова «совсем».

Периодически избивал жену. Да, вот это самое чмо избивало:  


Фото: Соцсети

Тем не менее, баба с ним жила. Кормила. Обстирывала. Замазывала синяки тональным кремом.

Девятого мая ушлёпок отмутузил её так, что женщина не выдержала, подала на развод и выгнала его из квартиры.

Но не тут-то было! Он снова пришёл.  А придя, обмотал 19-летнего пасынка скотчем, бросил его на кровать, где тот пролежал без движения 6 часов.

Терентьев дождался жену с работы, избил её, украл украшения, разбил очки, чтобы битой бабе не под чем было синяки прятать, и отправился в садик за маленьким.

Терентьев привёл мальчишку в другую квартиру, откуда и грозился выйти в окно с ним на руках.

На этот раз всё закончилось хорошо: задрота скрутили.

https://t.me/lenamiro/9218

Но я никак не могу перестать думать о детях, которые растут в семьях, где мать — терпила, а отец — подонок.

https://t.me/lenamiro/9222

Нашу бабу обзывают — она терпит. Бьют — она терпит. Сидят у неё на шее — она терпит. И всё это — ради поддержания имиджа полной, благополучной семьи.  

Смотрите, товарки, завидуйте: у меня есть муж! Я пришла к успеху: а уж какова цена у этого успеха — об этом знаем только я и моя подушка, в которую я реву.

Хотелось бы мне пожалеть эту бабу — да не могу. Когда терпилы рискуют своей жизнью и своим здоровьем — это их право, но когда жертвами их комплексов и страха «остаться одной» оказываются дети, то тут жалость моя улетучивается.

  Мать тоже виновата. Виновата потому, что годами терпела подонка рядом, и это видел ребёнок.  

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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