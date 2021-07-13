О, Боже, какой мущщина! – Личное мнение

34-летний Роман Терентьев из Иркутска взял в заложники 3-летнего сына и грозился спрыгнуть с ним с тринадцатого этажа.



Фото: Соцсети

Таким жутким образом задрот-дегенерат решил выбить из жены признание в измене.

Впрочем, к жене у меня — тоже много вопросов. Она много работала, одна тащила на себе ипотеку. Рома время от времени ездил в рейсы проводником, но не часто. Не переработал от слова «совсем».

Периодически избивал жену. Да, вот это самое чмо избивало:



Фото: Соцсети

Тем не менее, баба с ним жила. Кормила. Обстирывала. Замазывала синяки тональным кремом.

Девятого мая ушлёпок отмутузил её так, что женщина не выдержала, подала на развод и выгнала его из квартиры.

Но не тут-то было! Он снова пришёл. А придя, обмотал 19-летнего пасынка скотчем, бросил его на кровать, где тот пролежал без движения 6 часов.

Терентьев дождался жену с работы, избил её, украл украшения, разбил очки, чтобы битой бабе не под чем было синяки прятать, и отправился в садик за маленьким.

Терентьев привёл мальчишку в другую квартиру, откуда и грозился выйти в окно с ним на руках.

На этот раз всё закончилось хорошо: задрота скрутили.

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Но я никак не могу перестать думать о детях, которые растут в семьях, где мать — терпила, а отец — подонок.

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Нашу бабу обзывают — она терпит. Бьют — она терпит. Сидят у неё на шее — она терпит. И всё это — ради поддержания имиджа полной, благополучной семьи.

Смотрите, товарки, завидуйте: у меня есть муж! Я пришла к успеху: а уж какова цена у этого успеха — об этом знаем только я и моя подушка, в которую я реву.

Хотелось бы мне пожалеть эту бабу — да не могу. Когда терпилы рискуют своей жизнью и своим здоровьем — это их право, но когда жертвами их комплексов и страха «остаться одной» оказываются дети, то тут жалость моя улетучивается.

Мать тоже виновата. Виновата потому, что годами терпела подонка рядом, и это видел ребёнок.

Согласны? Почему?

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