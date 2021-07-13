В «Нафтогазе» призвали США не допустить запуска «Северного потока – 2»

Украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2», сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», – сообщил Витренко в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Он добавил, что американские санкции действенны только против европейских компаний, поскольку российские компании их не боятся.

«Как раз действенные санкции – это санкции против Nord Stream 2 AG – это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать», – добавил Витренко.

Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну будет 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2».